Schapiro v pátek skončí ve funkci, jeho rodina zůstane v Praze

Praha /FOTOGALERIE/ - Americký velvyslanec Andrew Schapiro v pátek skončí ve funkci, řekl to na dnešním setkání s novináři v Praze. Do České republiky se ale bude vracet, protože jeho děti zde dokončí letošní školní rok. O tom, kdo a kdy ho ve funkci vystřídá, mluvit nechtěl. Svému nástupci by doporučil, ať se nebojí veřejně mluvit o složitých tématech, zastat se menšin a bránit svobodu.

dnes 18:28 SDÍLEJ:

Fotogalerie 6 fotografií Americký velvyslanec Andrew SchapiroFoto: ČTK/ Vít Šimánek

Schapiro opustí svůj úřad v den inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takový postup je obvyklý vzhledem k tomu, že Schapiro není kariérní diplomat, ale politický velvyslanec. Ti se dostávají do funkce díky osobním vztahům s prezidentem. Kdo ambasadora vystřídá zatím není jasné Schapira do Prahy vyslal končící americký prezident Barack Obama, znají se ze studií práv na Harvardově univerzitě. Schapiro také podpořil Obamu v prezidentské kampani. Dnes velvyslanec připustil, že pokud by v prezidentských volbách zvítězila Trumpova protikandidátka z Demokratické strany Hillary Clintonová, je možné, že by ve funkci zůstal až do léta. O tom, kdo a kdy jej ve funkci vystřídá, nechtěl ambasador spekulovat. Svému nástupci by však poradil, aby se nebál veřejně promluvit o kontroverzních tématech, postavit se za práva utlačovaných a hájit svobodu a toleranci. Schapiro se ujal funkce na konci září 2014 Jednou z možných kandidátek na místo amerického velvyslance je bývalá manželka nového amerického prezidenta Ivana Trumpové. Rodačku ze Zlína by si na Schapirově postu uměl představit prezident Miloš Zeman, který současného velvyslance opakovaně kritizoval. Schapiro se ujal funkce velvyslance na konci září 2014. Mise v Praze byla jeho první diplomatickou zkušeností, předtím působil jako právník. S Českem ho pojí rodinná historie. Jeho matka Raya Czerner Schapirová pochází z Prahy, odkud v roce 1939 uprchla jako malá před nacisty. Čtěte také: Asi 40 lidí se symbolicky rozloučilo s velvyslancem USA Schapirem

Autor: ČTK