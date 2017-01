Savčenková poděkuje českým nevládním organizacím za podporu

Praha - Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková chce na středečním uzavřeném setkání se zástupci českých nevládních organizací poděkovat za podporu během doby, kdy byla v ruském vězení. Ve středu to řekla Monika Klimentová z kanceláře europoslance Pavla Svobody (KDU-ČSL), který političku do Prahy pozval. Ukrajinská poslankyně přiletěla do Česka ve středu dopoledne a zdrží se do pátku.

Nadija Savčenková.Foto: ČTK/AP/Sergei Chuzavkov

Setkání se Savčenkovou v Knihovně Václava Havla se zúčastní přibližně 65 lidí. „Jsou to zástupci nevládních organizací, které podporují Ukrajinu a kteří se například se zapojili do řetězové hladovky za propuštění paní Savčenkové," řekla Klimentová. Ve čtvrtek Savčenkovou čeká tisková konference v Lucerně Na schůzku přijdou lidé z lidskoprávní organizace Amnesty International, proukrajinské skupiny Pražský Majdan nebo humanitární organizace Člověk v tísni. „Zajímavostí je, že na místě bude i desetiletá holčička, která se také zapojila do řetězové hladovky," dodala Klimentová. Ve čtvrtek čeká Savčenkovou tisková konference v pražském paláci Lucerna. V plánu bylo také setkání v Senátu, to ale dnes organizátoři zrušili. "Je to z toho důvodu, že podobná akce se bude konat v pátek v Poslanecké sněmovně," řekla Klimentová. "Senátoři budou mít možnost se zúčastnit setkání ve Sněmovně," doplnila. S některými osobnostmi se Savčenková chtěla vysloveně setkat Na ranní schůzku se Savčenkovou přijdou například všichni členové poslaneckého klubu TOP 09, řekl minulý týden místopředseda strany Marek Ženíšek. On a také čestný předseda TOP 09 a šéf zahraničního výboru Sněmovny Karel Schwarzenberg nebo poslankyně Kristýna Zelienková (dříve ANO) patří mezi osobnosti, s nimiž se Savčenková během pobytu v Praze vysloveně chtěla setkat. Bývalá vojenská pilotka Savčenková byla zatčena v červnu 2014 a v ruském vězení několikrát držela hladovku na protest proti svému zadržení a nespravedlivému procesu. Po návratu do vlasti se začala angažovat v politice Loni na konci března byla uznána vinnou z nezákonného překročení ruských hranic a z vraždy dvou ruských novinářů, kteří byli zabiti v létě 2014. Soud jí vyměřil trest 22 let vězení. V květnu 2016 byla Savčenková propuštěna výměnou za dva Rusy odsouzené na Ukrajině. Po návratu do vlasti se Savčenková začala výrazně angažovat v politice. Usiluje zejména o propuštění dalších vojenských zajatců. Nedávno se kvůli tomu setkala s vůdci proruských separatistů, což vyvolalo na Ukrajině vlnu kritiky. Čtěte také: Prahu navštíví ukrajinská poslankyně Savčenková

