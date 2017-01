Savčenková poděkovala českým nevládním organizacím za podporu

Praha - Ukrajinská poslankyně a bývalá vojenská pilotka Nadija Savčenková ve středu na uzavřeném setkání se zástupci českých nevládních organizací poděkovala za podporu v době, kdy byla v ruském vězení. Ve středu to řekla Monika Klimentová z kanceláře europoslance Pavla Svobody (KDU-ČSL), který političku do Prahy pozval. Savčenková přiletěla do Česka dnes dopoledne a zdrží se do pátku.

Nadija Savčenková.Foto: ČTK

Setkání se zúčastnilo přibližně 65 lidí. „Jsou to zástupci nevládních organizací, které podporují Ukrajinu a kteří se například zapojili do řetězové hladovky za propuštění paní Savčenkové," řekla Klimentová. Mezi hosty byla i desetiletá holčička Podle Jana Dohnala z Amnesty International Savčenková mluvila o důvodech svého věznění v Rusku, o mezinárodní podpoře, které se jí dostalo, i o podpoře od rodiny. V druhé části pak odpovídala na dotazy, které se například týkaly dalších ukrajinských vojáků, kteří jsou v Rusku vězněni. „Bylo to velmi poučné, moc se mi to líbilo," poznamenal Dohnal. Na schůzku přišli mimo jiné lidé z proukrajinské skupiny Pražský Majdan nebo humanitární organizace Člověk v tísni. Podle Klimentové byla mezi pozvanými hosty i desetiletá holčička, která se také zapojila do řetězové hladovky. Na ranní schůzku přijdou všichni členové poslaneckého klubu TOP 09 Ve čtvrtek čeká Savčenkovou tisková konference v pražském paláci Lucerna. V plánu bylo také setkání v Senátu, to ale dnes organizátoři zrušili. "Je to z toho důvodu, že podobná akce se bude konat v pátek v Poslanecké sněmovně," řekla Klimentová. "Senátoři budou mít možnost se zúčastnit setkání ve Sněmovně," doplnila. Na ranní schůzku se Savčenkovou přijdou například všichni členové poslaneckého klubu TOP 09, řekl minulý týden místopředseda strany Marek Ženíšek. On a také čestný předseda TOP 09 a šéf zahraničního výboru Sněmovny Karel Schwarzenberg nebo poslankyně Kristýna Zelienková (dříve ANO) patří mezi osobnosti, s nimiž se Savčenková během pobytu v Praze vysloveně chtěla setkat. Po návratu do vlasti se začala angažovat v politice Bývalá vojenská pilotka Savčenková byla zatčena v červnu 2014 a v ruském vězení několikrát držela hladovku na protest proti svému zadržení a nespravedlivému procesu. Loni na konci března byla uznána vinnou z nezákonného překročení ruských hranic a z vraždy dvou ruských novinářů, kteří byli zabiti v létě 2014. Soud jí vyměřil trest 22 let vězení. V květnu 2016 byla Savčenková propuštěna výměnou za dva Rusy odsouzené na Ukrajině. Po návratu do vlasti se Savčenková začala výrazně angažovat v politice. Usiluje zejména o propuštění dalších vojenských zajatců. Nedávno se kvůli tomu setkala s vůdci proruských separatistů, což vyvolalo na Ukrajině vlnu kritiky. Čtěte také: Savčenková poděkuje Česku. Setká se s představiteli nevládních organizací

