Samopalníků v ulicích ubude

Praha - Policisté vyzbrojení samopaly by už v centru Prahy neměli být všudypřítomní. Vyplývá to z pondělního vyjádření ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). „S ohledem na aktuální situaci nebude sice v ulicích vidět tolik hlídek jako v minulých dnech, policie se však bude dále ve zvýšené míře zaměřovat na ochranu významných měkkých cílů," konstatoval. Znamená to, že se policisté soustředí například na obchodní centra, kde se konají povánoční výprodeje, na významné dopravní uzly – a vůbec na místa s vyšší koncentrací osob.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Petr Krňávek

Zvýšená bezpečnostní opatření přijatá po teroristickém útoku na vánoční trhy v Berlíně, nadále zůstávají v platnosti. Pokračovat budou – byť na některých místech v méně viditelné podobě než dosud – nejméně do pátku; tehdy bude policie znovu vyhodnocovat bezpečnostní situaci, sdělila Deníku Klára Pěknicová z ministerstva vnitra. „V současnosti také na základě vyhodnocení dochází k odstranění některých technických zábran," připomněl Chovanec, že z ulic mizí nejenom samopaly, ale na vybraných místech rovněž zátarasy mající bránit možnému útoku za použití automobilu – takovému, při němž terorista zabíjel právě v Německu. Čtěte také: Bez utržených prstů a popálenin se přelom roku neobešel

Autor: Milan Holakovský