S odklizením vraku strážníci nepomohou. Rozhodnout musí úřad

Praha – Auto stojí bez hnutí celé měsíce a zbytečně zabírá parkovací místo; v horším případě dokonce občas poslouží i jako útočiště různým pochybným existencím. Takové vozidlo zná ze svého okolí snad každý pražský motorista. Zvlášť ti, kteří bydlí na sídlištích, mohou často ukázat hned na několik míst – a nemusí to být jen na Jižním Městě, kde odstavené vozy, u nichž lze pochybovat o tom, že ještě někdy odjedou „po svých“, radnici Prahy 11 trápí dlouhodobě.

Zbavit se totiž není jednoduché ani těch, které nemají registrační značku.

Vůz zarostlý v zeleni



Tohle je případ, kdy by měli být strážníci aktivní, míní spousta lidí. „Pokud špatně zaparkuju, budou to řešit hned, ale s vraky se neděje nic,“ durdí se řidič Karel, který bydlí v horní krčského sídliště a občas se zastaví na návštěvě i v jeho spodní části. Vraky hlásí z obou lokalit; Deník upozornil na dva parkující vozy bez poznávacích značek. „U zastávky Zálesí kolem jednoho už ze smetí na asfaltu vyrostla slušná džungle. A myslím, že nejmíň přes rok se nepohnulo ani auto na parkovišti nad zastávkou Sídliště Krč,“ připomněl. Ve druhém případě se prý diví, že se ještě nikdo „nepodíval“ dovnitř, protože je tam naložená měděná trubka. Až potká strážníka, chtěl by ho na obě místa upozornit. „Aby se věci pohnuly,“ poznamenal.

Mohou jen upozornit



Odtažení však místní okrskář nenařídí. Ani jeho šéf ne. Deníku to řekl ředitel pražských strážníků Eduard Šuster s tím, že pravomoc rozhodovat o vracích přešla na radnice; na úřady městských částí. „My máme stejnou oznamovací možnost jako kterýkoli jiný občan,“ vysvětlil, že běžný vrak mohou strážníci pouze nahlásit úřadníkům. Kompetenci zasáhnout sami mají pouze v případě zaparkovaných aut, která tvoří překážku silničního provozu, neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (včetně těch, co nemají zaplaceno v zónách placeného stání) nebo jsou využívána k protiprávní činnosti.

To, že se Pražané kvůli vrakům poměrně často obracejí právě na strážníky, potvrzuje vedoucí kanceláře ředitele městské policie Irena Seifertová. Připomněla jarní případ, kdy se žena volající na linku 156 domáhala odtažení auta s tím, že ještě v dubnu má za stěrači spadané podzimní listí. Přivolaná hlídka mohla přikývnout, že je opravdu zřejmé, že za volantem už nikdo neseděl pěkně dlouho – postupovala ovšem stejně jako v dalších případech. Lze jen sepsat úřední záznam, pořídit fotografie – a vše poslat na radnici.

Dosti zdlouhavý proces

Šuster ovšem upozornil, že ne každé auto, které dlouhodobě stojí bez pohnutí a leckdo může mít i pocit, že je rozbité nebo hyzdí prostředí, lze označit za vrak – a tak s ním také nakládat. Propadlá technická kontrola ani chybějící registrační značky ještě nic neznamenají. Za vraky považuje zákon o pozemních komunikacích jen takové vozy, jejichž stav je zjevně mizerný. Po posouzení technikem Správy služeb hl. m. Prahy, že se opravdu jedná o vrak technicky nezpůsobilý k provozu, radnice v roli silničního správního úřadu úřad vydá rozhodnutí a vyvěsí výzvu k odklizení jak na úřední desku, tak na samotné auto. To už zpravidla bývá označeno jiným způsobem; samolepkou s nabídkou firmy zajišťující bezplatně ekologickou likvidaci. Pokud do dvou měsíců od výzvy auto nezmizí nebo se majitel nepřihlásí, může dojít na jeho odstranění. Někdy se však úředníci ještě jistí tím, že přizvou soudního znalce k určení ceny, aby se kryli pro případ žaloby (zákon totiž vrak nedefinuje jednoznačně). Odtahy pak zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy. Následuje ještě dohledávání majitele podle čísla karoserie, aby mu mohly být naúčtovány poplatky. Dotáhnout k odtahu končícímu ekologickou likvidací vozu ve firmě v Dolních Břežanech se v uplynulých letech Správě služeb hl. m. Prahy v metropoli dařilo kolem svou stovek aut ročně. Jako vrak bývá uznána necelá třetina ohledávaných aut (tedy těch, které byly jako vrak původně nahlášeny).

„Vrakem je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.“ Zákon o pozemních komunikacích (č.13/1997 Sb.)