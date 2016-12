S knihkupectvím Fišer se přišly rozloučit desítky jeho příznivců

Praha /FOTOGALERIE/- S knihkupectvím Fišer se dnes do pražské Kaprovy ulice přišly rozloučit desítky jeho příznivců i autorů. Prostory prodejny knih proslulé také díky filmu Vrchní, prchni! se 24. prosince definitivně uzavřou, protože jí v domě vyprší nájemní smlouva. Obchod s knihami zde fungoval od roku 1933.

"Chtěli jsme, aby se zde lidé neorganizovaně sešli, zavzpomínali si, podali si ruce a popřáli krásné svátky. Uzavření bereme jako impulz k tomu vytvořit něco nového. Knihkupectví chceme po rekonstrukci otevřít v září 2017 v nájmu Prahy 1 v Rybné ulici, kde by měla v suterénu vzniknout i literární kavárna," řekla majitelka knihkupectví Fišer Anna Rezková Horáčková.

Příchozí, kteří dostali vánoční dárek v podobě knihy z nakladatelství Paseka, si vyslechli proslov literárního historika a kritika, pedagoga Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Martina C. Putny. Ten v jeho úvodu přečetl 21. kapitolu z Lukášova evangelia s názvem Znamení času. Poté ve své řeči zdůraznil, že knihkupectví nejsou jen regály, knihy a do jisté míry i knihkupci, ale některá knihkupectví mohou být něčím jako bytostí se svou duší. "To je průser, že zde končí toto knihkupectví" prohlásil v emotivním projevu, v němž knihkupectví Fišer označil za "podstatnou část české kultury 20. století a místo, kde se lidé snažili hledat pravdu".

Do zcela zaplněného knihkupectví se přišla rozloučit se svým prvním pracovním místem i dlouholetá knihkupkyně Karolína Horešovská. Na místě vzpomínala na revoluční chvíle roku 1989, kdy se mohly začít oficiálně prodávat do té doby zakázané knihy. "Na podzim 1989 jsme do knihkupectví Fišer dostali zásilku knih z vydavatelství 68Publisher, protože se Bohoušek (Fišer) znal s Josefem Škvoreckým. A lidé byli u vytržení z necenzurovaného Švejka, který stál asi 300 korun, což tehdy byl desetinásobek běžné ceny knihy. Stáli fronty a kupovali jak diví Škvoreckého, Škutinu, Klímu… Taková symbióza mezi knihkupcem a zákazníkem už pak nikdy nebyla. Lidé byli nadšení, že můžou číst zakázané autory," uvedla.

Čtěte také: Nové knížky s Potterem se prodalo 20 tisíc kusů, už je bestsellerem

Bytové družstvo Rovnost dalo před knihkupectvím Fišer přednost jinému investorovi, který chce prostory zrekonstruovat a udělat zde moderní literární kavárnu. Investor, který si přeje zůstat v utajení, dříve v domě, kde sídlí knihkupectví Fišer, údajně vyrůstal. "Záměr nového nájemce se stále měnil, jde přitom o člověka, který není z literárního oboru, ale družstvo by zde knihkupectví chtělo mít nějakým způsobem zachováno," sdělila Horáčková.

Knihkupectví Fišer v Kaprově ulici funguje od roku 1933, kdy ho založil nakladatel Josef Hokr. Jeho strategická poloha poblíž Filozofické fakulty UK z něj učinila oblíbené centrum studentů a milovníků náročné literatury. Po revoluci Bohumil Fišer podnik odkoupil. Zemřel v roce 2007. V roce 2008 se stal nájemníkem v Knihkupectví Fišer nakladatel Ladislav Horáček a knihkupectví se zároveň stalo reprezentační prodejnou nakladatelství Paseka.

Přečtěte si: ANKETA: Vánoce by bez nich nestály za nic. Tyhle hity nestárnou