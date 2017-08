Rozsáhlá výluka tramvají překreslí trasy sedmi linek

Praha – Na dlouhodobější změny ve veřejné dopravě se musí připravit pasažéři, kteří jsou v centru metropole zvyklí cestovat veřejnou dopravou. Od noci na středu až do první soboty v září nebudou jezdit tramvaje v úsecích Moráň–Otakarova a Albertov–Výtoň, a to v obou směrech. V dalších měsících pak mají následovat další omezení v úseku Albertov–Otakarova.

Tramvaj č.13. Ilustrační foto. Foto: Web Městská část Praha 10

„Přípravnými pracemi na rekonstrukci kanalizace a úpravách plynovodů startuje letošní nejrozsáhlejší výluka, situovaná do Nuselského údolí,“ uvedla v pátek Aneta Řehková z centrály dopravního podniku.

DPP zavede náhradní autobusovou dopravu

„Až do prosince nebudou během několika etap jezdit tramvaje v Nuselském údolí,“ upozornila. V souvislosti s výlukou od středy dočasně změní své trasy řada tramvají. Rozsáhlé odklony především v okolí Karlova náměstí, ale zasahující i do poměrně vzdálených oblastí, se týkají linek číslo 7, 13, 14, 18, 24 i nočních 93 a 95. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu v trase Otakarova–Albertov–Výtoň. V denním provozu bude mít označení X7, v noci pojede jako linka X93.

Změny tras tramvajových linek:

- Linka č. 7 bude v úseku Palackého náměstí – Koh-i-noor odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Vršovické náměstí.

- Linka č. 13 bude ve směru od Černokostelecké ze zastávky Čechovo náměstí prodloužena přes zastávky Bohemians a Otakarova do obratiště Vozovna Pankrác, kde bude ukončena.

- Linka č. 14 bude v úseku Karlovo náměstí – Náměstí Bratří Synků odkloněna přes zastávky I. P. Pavlova a Nuselské schody.

- Linka č. 18 bude ve směru z centra ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Palackého náměstí a Výtoň do obratiště Podolská vodárna, kde bude ukončena (výstupní zastávka v Podolské ulici, nástupní na Podolském nábřeží).

- Linka č. 24 bude ve směru z centra ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Palackého náměstí a Anděl do obratiště Smíchovské nádraží, kde bude ukončena.

- Linky č. 93 a 95 budou v úseku Karlovo náměstí – Otakarova odkloněny přes zastávky I. P. Pavlova a Nuselské schody.



Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy