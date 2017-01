Rozkopané silnice: Prahu čekají opravy za 3 miliardy

Praha - Vedení magistrátu představilo předběžný harmonogram oprav pražských komunikací. Rekonstruovat se bude ve stejné míře jako loni. Řidiči by se tak měli připravit na velké množství uzavírek a dopravních komplikací.

Oprava. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V loňském roce pražské řidiče zaskočilo nebývale velké množství uzavírek způsobených opravami vozovek. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je větší intenzita investic nutná, protože silnice v hlavním městě jsou dlouhodobě podfinancované. A proto letos počet rekonstrukcí neklesne, ale bude se držet na loňské úrovni. Pro řidiče tak bude i rok 2017 zkouškou nervů.

Loni investovala Praha do oprav vozovek a dalších dopravních staveb tři miliardy korun. Podobná částka by to podle Dolínka měla být i letos. „Ano, můžu říct, že do oprav se celkem v letošním roce podaří opět investovat tři miliardy," uvedl náměstek. Zároveň představil prvotní „nástřel" chystaných rekonstrukcí a navazujících omezení včetně předběžných termínů.

Zveřejněné termíny jsou orientační

Akcí je zatím v plánu kolem 130, další můžou přibýt. „Postupně, jak se mi bude dařit přidávat peníze z rozpočtu, budou další opravy přibývat. Už nyní máme připraven balík opravy chodníků za 350 milionů," uvedl Dolínek s tím, že se město pokusí zlepšit komunikaci směrem k veřejnosti.

„Budeme se snažit přes média zpravovat o začátcích oprav a snad během třiceti dnů představíme nové magistrátní weby a aplikace, které budou informovat obyvatele dotčených oblastí," dodal. Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové je nutné zveřejněné termíny brát s rezervou. Jsou zatím spíše orientační.

Největší komplikace? U Bulhara i v okolí Karláku

Mezi největší akce, které město letos plánuje, patří pokračování rekonstrukce vytížené křižovatky U Bulhara. „Očekáváme, že začne v srpnu a skončí v říjnu letošního roku. Uzavřen bude na střídačku vždy jeden pruh," řekl Dolínek. „Část směrem na Hybernskou ulici už je opravena, musí se ale dodělat zbytek. Bude to vypadat podobně jako v minulých letech," doplnila Lišková.

Mezi další investice, které si pravděpodobně vyžádají dopravní komplikace, patří i oprava Koněvovy ulice v Praze 3. Její část v úseku od ulice Jana Želivského po Rečkovu bude v létě kompletně uzavřena. Akce je součástí chystané celkové přeměny Koněvovy, která potrvá až do roku 2019. „Uzavírka bude určitě trochu bolet, protože Koněvova je velmi vytížená nejen z pohledu automobilové dopravy, ale i MHD," připustil Dolínek.

Oprava čeká např. Patočkovu či Branickou

Letos by se mělo začít také s přeměnou Karlova náměstí, což ovlivní dopravu v centru. Revitalizace proběhne od července do konce roku a následně od března do konce září.

Uzavírky budou po etapách a dotknou se i Žitné, Ječné a Resslovy ulice. Z dalších vytíženějších komunikací čeká oprava třeba Patočkovu, Branickou, V Holešovičkách nebo nábřeží Kapitána Jaroše.

Komunikace slouží jako zkratka

Uhříněvské zřejmě nepotěší chystaná kompletní oprava vytížené ulice Přátelství. „Je tam málo objízdných tras, jde o tranzitní komunikaci, takže určitě nemůžeme jít cestou úplné uzavírky. Je ale už v havarijním stavu, běžná údržba nestačí," komentovala opravu Lišková.

Magistrát se letos také rozhodl zahájit nápravu jedné pražské ostudy. „Máme tu slavnou silnici v Praze 10, která vyhrála několikrát „soutěž" o výmol roku v celé republice. Komunikace v zásadě slouží pouze jako zkratka, na druhou stranu řidiči, kteří ji využívají, ušetří hlavní Vršovickou od dopravy, takže jsme si řekli, že tam opravu uděláme," řekl Dolínek. Omezení potrvají od července až do roku 2019 a vyjdou na 90 milionů korun.

