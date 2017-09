Řidiči z Prahy 7 budou moci parkovat v noci za dvacku. Před Výstavištěm

Městská část Praha 7 a klub HC Sparta Praha se dohodly na vyčlenění sta parkovacích míst před holešovickým výstavištěm, která by od 18. září tohoto roku mohla sloužit k večernímu a nočnímu parkování rezidentů. Občané Prahy 7, kteří mají platnou parkovací kartu, by tu mohli své auto zaparkovat od 18 hodin do 8 hodin a to za symbolický poplatek dvacet korun.

dnes 14:38 SDÍLEJ:

Parkoviště. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

HC Sparta provozuje non-stop parkoviště před areálem holešovického výstaviště. Pro noční parkování občanů sedmičky je vyčleněna část parkoviště C2 podél ulice U Výstaviště . Zvýhodněná cena za noční parkování se týká pouze obyvatel Prahy 7, kteří vlastní oprávnění pro parkování v zóně placeného stání. ČTĚTE TAKÉ: Placené parkování se rozšíří. Aby zbyla místa pro auta místních Zájemci o noční parkování by si měli na úřadě Prahy 7 (na oddělení zóny placeného stání) zažádat od 18. září o magnetické parkovací karty. Přímo na parkovišti si pak mohou dobýt kredit a to v minimální výši 500 korun. Cena dvacet korun za noc se jim pak bude automaticky z karty odečítat v režimu nočního parkování od 18 do 8 hodin.

Autor: Redakce