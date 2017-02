Revitalizace se blíží, v Ládví zavřou obchoďák

„V dubnu 2018 plánujeme rekonstrukci obchodního domu Ládví, současně připravujeme i remodeling supermarketu. Pracujeme na tom, že by se udělal remodeling Albertu současně. Ten by probíhal přibližně 3-4 týdny. Jedná se o maximální domu, kterou může být zavřený," říká Filip Votruba, člen dozorčí rady společnosti Regata Čechy. Obchodní dům by se rekonstruoval přibližně od dubna do září 2018. V rámci rekonstrukce vznikne lepší dostupnost patra, zázemí pro zákazníky - tedy toalety, eskalátory, nebo třeba gastro provoz s výhledem ke kulturnímu domu. „Na celého půl roku patro uzavřeme, bude se totiž předělávat kompletně od vzduchotechniky po podlahu," uvedl Votruba.



„Vstup do horního patra bude i ze strany Icelandu. Lidé tedy od obchodu ke kulturnímu domu budou moci přejít vnitřkem," pokračoval Votruba. A co složení obchůdků? Regata jedná se stávajícími nájemníky. Složení prodejen musí zůstat takové, aby si lidé mohli pořídit to, co právě potřebují. „Bude se jednat o servis v místě bydliště když přijedou z práce. Jsme před dokončení studie a začínáme projektovat, dodal Votruba.

To ale nejsou všechny změny, které Ládví čekají. Už v listopadu zavřou obě restaurace v prostoru kulturního domu. Tam se má usídlit pivovar Hostivar. Místním se to příliš nelíbí, protože z Ládví už pomalu vymizely všechny hospůdky s levnějším pivem, Hostivar totiž pořídíte za 45 korun půl litru. Na druhou strnu by tam vznikla restaurace s vlastním pivem.



Náměstí Viktora Tučka (pohled od výlezu z metra)

Hlavním prostorem centra sídliště je náměstí. Reprezentativní přehledný prostor, který slouží jako plocha pro shromažďování. Je uzpůsobena tak, aby se na ní mohly konat trhy, koncerty, přednášky, slavnosti, promítání, výstavy a podobně. Prostor osvěžuje hravá fontána zapuštěná do dlažby.



Náměstí Viktora Tučka - pod lipami (pohled na lípy a kulturní dům)

Stávající trojice lip je doplněná čtvrtou. Stromy tvoří na náměstí klidné místo k posezení ve stínu, pokoj, odkud lze pozorovat dění kolem sebe. Mezi lipami se nachází památník Viktora Tučka, autora celého sídliště, který za něj dostal cenu UNESCO.



Trhy (pohled od náměstí mezi budovu metra a obchodní dům)

Prostor trhů má intimnější atmosféru, kterou tvoří strop z korun platanů a podlaha z pískového mlatu. Uprostřed se nachází dvojřad laviček, které se dají rozložit na stánky pro trhovce.



Zvukovody na trzích (pohled do trhů směrem k náměstí)

V závěru tržiště jsou interaktivní prvky pro děti - zvukovody, které slouží zároveň jako prolézačky. U hřiště je příjemné posezení, kde si můžete dát kávu z trhů a pozorovat hrající si děti. V zázemí jsou toalety, posezení kryté před deštěm a pítko.



Malé náměstí (pohled přes sochu zvířátka směrem k metru)

Na malém náměstí se původně nacházel houpací kůň. Socha zvířátka na něj poukazuje. Strop náměstí tvoří zavěšené osvětlení, které tvoří intimnější atmosféru.



Rajský dvůr (pohled ze dvora směrem k lipám na náměstí)

Do prostoru, který tvoří těžké střechy a přísný rytmus sloupů je vložen jemný kus přírody. Uprostřed se nachází tvarovaný lineární záhon. Je nízký a úzký, což otevírá prostor pro sezení na zahrádkách nově vzniklých restaurací a kaváren. Průchody, které vedou skrz záhon a vyzývají k zastavení a posezení. Celý prostor je přehledný a funguje jako jedna obchodní pasáž.



Půdorys centra sídliště s vyznačenými prostory

Hlavním mottem návrhu je rozdělení plynoucího prostoru na jasně pojmenovaná místa. Každé místo má vlastní atmosféru. Proto je možné najít v centru místo pro každého. Různé druhy posezení a aktivit slouží pro rodiče s dětmi, mladé lidi i seniory.



Ptačí pohled na Náměstí Viktora Tučka a přilehlé prostory

Největším prostorem je centrální náměstí, které se má plnit lidmi a různými aktivitami. Zeleň v celém centru neubyla, byla pouze přeskupena do celků, které přináší pozitivnější vnímání prostoru a vytváří jasně definovaná místa jako tržiště nebo park.



Možnosti využití hlavního náměstí

V místě fontány je otvor pro vánoční strom nebo májku. V prostoru náměstí si pak můžete představit cokoliv. Výstavu, promítání fotbalu, letní kino, koncert nebo festival, pláž na volejbal nebo ledovou plochu na bruslení.