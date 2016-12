Rekord: ve Vltavě závodilo 366 otužilců

Praha - Už posedmdesáté se v centru Prahy konal memoriál Alfreda Nikodéma, nejstarší otužilecký závod v republice. Do Vltavy, jejíž teplota dosahovala teploty 4,2 stupně Celsia, naskákaly téměř čtyři stovky otužilců.

V hlavním závodě na 750 metrů zvítězila Lenka Štěrbová, nejmladší Češka, která přeplavala kanál La Manche. Druhý skončil loňský vítěz Rostislav Vítek.

Závod sledovalo z Masarykova nábřeží a mostu Legií několik stovek diváků.

„Jsem nadšená, loni jsem Rosťovi slíbila, že mu to oplatím, tak se mi to povedlo," řekla vítězka. „Snažila jsem se zrychlovat, přece jen ten závod je dlouhý, tak kdyby mi došly síly, abych měla náskok," dodala Štěrbová, která přeplavala kanál La Manche v roce 2010, kdy jí bylo 16 let. „S Lenkou se tak střídáme, příští rok jí to zase vrátím," uvedl s úsměvem loňský vítěz.