KRÁTCE: Rekonstrukce železničního viaduktu omezí i auta

Praha – S dočasnou uzavírkou v ulicích Pernerova a Prvního pluku, kterou si vyžádají stavební práce na rekonstrukci Negrelliho viaduktu, se krátkodobě musí vyrovnat řidiči projíždějící touto oblastí Prahy 8.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Po dobu uzavírky, která má trvat od pátku do noci na úterý, je vyznačena objízdná trasa vedoucí okolními ulicemi: Prvního pluku–Křižíkova–Vítkova–Pernerova–Malého.

Řádění vandalů obírá cestující o nové vozidla

roční náklady na nápravu škod po vandalech stojí dopravní podnik 15 milionů korun, za což by bylo možno koupit dva nové autobusy. To připomínají vývěsky, které si mohou čestující přečíst ve vozech metra. Čísla za letošní rok nicméně budou podstatně vyšší. Naznačují to alespoň čtvrteční informace mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové: za první pololetí se částka vyšplhala na 12,8 milionu korun. Nově se začalo s vybrušováním skel souprav metra, po nichž kazisvěti zpravidla nemalují ani nestříkají, ale obrazce do nich vyrývají. I loni suma, kterou bylo třeba vydat kvůli vandalům, 15 milionů převýšila – to byl účet jen za odstraňování sprejerských čmáranic. Celkové náklady na odstraňování škod – včetně oprav poničených sedadel či rozbitých skel – se přiblížily 21 milionům. Nemalé náklady si vyžádalo i odstraňování nelegálních reklam.