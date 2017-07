KRÁTCE: Rekonstrukce v Evropské omezí auta i autobusy

Praha – Se změnami v dopravě se od pondělka až do počátku listopadu musí vyrovnávat řidiči i cestující v Evropské ulici, kde kvůli opravám bude částečně omezován provoz v úseku od křižovatky s ulicí Vlastina po křížení s Pražským okruhem.

Zastávka autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Prozatím bude až do 3. srpna uzavřen ve směru jízdy z centra úsek v délce 83 m v jednom jízdním pruhu na úrovni autobusové zastávky Dědina. Tato zastávka je ve směru jízdy k letišti posunuta k dočasnému stanovišti vzdálenému 130 m. Posléze bude pro autobusovou linku 119 dočasně zrušena zastávka Nová Šárka – a v září i zastávka Dědina.



#clanek|3077467#

Rekonstrukce odsouvá zastávku autobusů o stovky metrůPopojít o čtvrt kilometru musí od pondělka pasažéři, kteří chtějí cestovat městskou dopravu ze zastávky Blatov v Újezdu nad Lesy. Kvůli opravě Starokolínské ulice se ve směru jízdy k Rápošovské zastávka posouvá k provizornímu nástupišti u křižovatky s Račiněvěskou ulicí, vzdálenému 290 m. Změna, která má platit až do odvolání (podle aktuálních předpokladů asi šest týdnů), se týká hned pěti linek – autobusů s čísly 163, 209, 221, 250 a 903.

Holešovice čekají omezení tramvají. Po krátkém přijde dlouhéPřipravit se na změny v provozu tramvají musí cestující v Holešovicích. V pondělí čtvrt hodiny před desátou večerní bude kvůli údržbě trati uzavřen úsek Tusarova–Vltavská–Strossmayerovo náměstí (pouze v tomto směru). Tramvaje tudy neprojedou až do 4.45 ráno. Odklony tras se týkají linek číslo 1, 12, 14 a 25. Na předmostí Hlávkova mostu bude pro směr do centra zřízena zastávka Vltavská – a dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu X25 jezdící do ukončení denního provozu v trase Maniny–Tusarova–Pražská tržnice–Vltavská – Strossmayerovo náměstí. Už bez náhrady v podobě autobusů pak od noci na úterý až do poslední srpnové neděle bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vltavská–Strossmayerovo náměstí. Odklony, které se týkají linek číslo 1, 6, 12 a 25, si vynutí oprava trati v Antonínské ulici. Dopravní podnik dočasně zavede tramvajovou linku číslo 36 s trasou Dělnická–Nádraží Holešovice–Strossmayerovo náměstí–Náměstí Republiky–Bílá labuť.