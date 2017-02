Řekněte sami, kam postavit radary, vybízí policie občany

Praha - Historická budova armádního muzea Vojenského historického ústavu (VHÚ) na pražském Žižkově se po letech odkládání dočká opravy. Rekonstrukce by měla začít ještě letos, muzeum a jeho expozice by novou podobu měly dostat do tří let. V pondělí to sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Oprava bude stát do 600 milionů korun. Vytvořen bude například nový vchod a výstavní prostory se zdvojnásobí.