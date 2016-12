Rejnoka má u řeky nahradit plovárna

Praha - Místo zvažované koncertní haly by na holešovickém koncertě měla vzniknout plovárna. Město se možná vrátí i k dřívějším návrhům proměny Štvanice, které tři roky leží ladem.

návrh - vizualizace - ŠtvaniceFoto: Deník

Údiv a odpor architektů vyvolal nápad magistrátního radního pro kulturu Jana Wolf. Ten nedávno navrhl postavit koncertní halu od Jana Kaplického přezdívanou rejnok na pražské Štvanici.

Odborníkům nejvíce vadí, že by se návrh původně pro České Budějovice měl přenést do metropole. Zároveň se jim nezdá ani lokalita holešovického ostrova. Podle Prahy 7 a náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské by měla Štvanice zůstat místem plným zeleně vhodným pro sport a relaxaci.

Proto by mělo na Štvanici vzniknout koupaliště. Plovárna tam už existovala v minulosti, vzala ji však velká voda v roce 2002. „Obnova koupaliště na Štvanici by byla vhodná, zvlášť když tam bude vést lávka. Velmi teplá léta ukazují, že v centru města je velmi málo míst, kde se člověk může osvěžit," uvedla Kolínská.

Kdy by mělo koupaliště vzniknout, zatím není jasné. Už v létě by však podle Kolínské mohly být na ostrov umístěny rozstřikovače vody, které by sloužily k osvěžení v parných dnech.

V průběhu roku se také objevily plány vybudovat přírodní koupaliště v areálu holešovického výstaviště. Náměstkyně v tom nevidí problém, místo pro vodní radovánky může být na obou místech Prahy 7 a nebudou si konkurovat.

OBŘÍ PROMĚNA ČEKÁ NA PROVEDENÍ

Plovárna by však nemusela být jedinou proměnou, které by se Štvanice mohla dočkat. Před čtyřmi lety byla vyhlášená architektonická soutěž, z níž vzešel vítězný návrh. Studio RKAW za něj dostalo 600 tisíc korun. Další dva ateliéry, které se umístily za ním, pak každý po 400 tisících korunách.

Od té doby však město nepodniklo další kroky k úpravě Štvanice. „Myslím, že bychom se k výsledku měli vrátit a začít ho naplňovat," řekla Kolínská. Takový krok podporuje i vedení Prahy 7.

„Porota se jednomyslně shodla na doporučení hlavnímu městu realizovat nejvýše oceněný soutěžní návrh. S tímto závěrem souhlasí také Praha 7, která dlouhodobě usiluje o rozvoj přírodně-rekreačního potenciálu ostrova," uvedl mluvčí městské části Martin Vokuš.

Jak velké změny však Štvanici čekají, není zatím jisté. Kolínská už dříve Pražskému deníku prozradila, že původní návrh by měl projít revizí. Celkem by totiž přeměna ostrova podle vítězné mohla vyjít na zhruba 400 milionů korun.

Autoři studie kupříkladu navrhovali, aby se z holešovického ostrova stal park připomínající spíše oboru s tím, že by zmizely kurty okolo tenisového stadionu. Jedna z variant návrhu pak nahrazuje i tuto sportovní arénu.

Architektonická soutěž na novou podobu Štvanice byla vyhlášená v roce 2012 poté, co vedení metropole nechalo strhnout historický zimní stadion. Kvůli velkým nákladům na uskutečnění projektu se ale celá věc za celou dobu nikam neposunula.

Novinkou by tak měla být lávka spojující přes ostrov Karlín a Holešovice, jejíž podoba má vzejít z architektonické soutěže, jež bude vyhlášená v lednu.