Ředitel NK plánuje personální audit, knihovnu prý nezavře

Praha - Nový ředitel Národní knihovny Martin Kocanda slibuje, že během poslední fáze oprav Klementina knihovna zásadně neomezí své služby. Dříve se mluvilo až o několikaměsíčním uzavření haly služeb. Do náhradních prostor by se měla stěhovat jen pracoviště, s nimiž čtenář nepřijde do styku. Kocanda, který NK vede od 1. června, v rozhovoru s ČTK řekl, že plánuje personální audit a že NK chybí vize.

Martin Kocanda. Foto: ČTK

Kocanda nastupoval do NK v bouřlivé atmosféře, kdy odboráři uváděli, že jako bývalý vězeňský kaplan nemá odborné zkušenosti pro vedení NK. "Situace mezi zaměstnanci je diametrálně odlišná od okamžiku mého nástupu. Nikde neprospívá časté střídání ředitelů," řekl dnes Kocanda. Jeho předchůdce Petr Kroupa byl profesí památkář a čelil kritice knihovníků za to, že se soustředí na vzorovou restauraci barokní památky a neohlíží se na potřeby knihovnického oboru.

Kocanda říká, že NK v posledních letech chyběla vize a zybývala se hlavně řešením vnitřních problémů. "Na podzim začnou práce na nové koncepci. Chci zjistit, zda knihovna vykonává všechny činnosti, které by měla, a naopak, zda nedělá něco, co by nemusela," uvedl s tím, že NK je zastřešující organizace celé síti veřejných knihoven v Česku a některé činnosti by pravděpodobně šlo delegovat na krajské či obecní instituce.

Personální změny neplánuje

„NK se počtem svých zaměstnanců pohybuje kolem minima toho, co je zapotřebí k zajištění základních činností," uvedl. Umí si prý ale představit, že by v NK pracovalo více lidí, než je dnešních 500. NK má na provoz půl miliardy ročně; potřebu změn v počtu pracovníků i dotace podle něj určí audit a koncepce.

Klementinum se opravuje sedm let, celkově mají práce stát 1,88 miliardy. Druhá etapa, při níž se opravovalo křídlo podél Křižovnické ulice a objekty kolem Studentského nádvoří, začala v roce 2012 a skončila letos. Prodloužily i prodražily ji archeologické nálezy, ale situaci zřejmě nepomohlo ani střídání ředitelů a změna v plánování časového harmonogramu oprav. Oprava má celkový skluz již několik let.

Kocanda je od začátku oprav pátým ředitelem NK. Poslední etapa oprav má stát miliardu, bude se při ní opravovat křídlo směrem do Platnéřské ulice, hala služeb či některá nádvoří. „Připravuje se projektová dokumentace a neměl by být ohrožen termín zahájení v průběhu příštího roku. Skončit by měla v roce 2020," řekl Kocanda.

Práce na hostivařských depozitářích budou pokračovat za plného provozu

„Jak budou stavební práce pokračovat, budeme postupně přesouvat jednotlivé činnosti mezi jednotlivými místy NK. Uživatelé ale musí počítat s tím, že pokud se bude pracovat na hale služeb, budou činnosti, které se vyřizovaly tam, jinde," upozornil.

Vedení NK stále počítá s náhradními prostory pro nejkritičtější fázi revitalizace. "Smlouva se musí uzavřít až těsně před stěhováním fondů, protože kdyby se posunulo zahájení třetí etapy, tak platíme zbytečně nájem," řekl Kocanda. Do náhradních prostor prý půjdou fondy a vybraná pracoviště, například polygrafie nebo oddělení odbytu.