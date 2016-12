Ředitel Lidic musí být tvrdý, rozumný a dělat to srdcem

Lidice (Kladensko) - Za dobu svého působení si Milouš Červencl prosadil věci, se kterými mnohdy místní nesouhlasili a dodnes se s nimi neztotožnili. A přestože si za svými rozhodnutími stojí, tak říká, že za dobrý skutek náleží vždy příslušný trest.

Milouš ČervenclFoto: Deník/Andrea Grubnerová

Váš odchod mnoho lidí překvapil. Proč tak najednou?

To nebylo najednou. Avízoval jsem to už v loňském roce a v červnu to oznámil ministrovi kultury. Přesto stále čekám na někoho, kdo funkci ředitele převezme po mně. Jelikož ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení až v září, což je poměrně pozdě, zatím nikoho nevybrali.

Dočasně po vás převezme ředitelování váš zástupce Jaroslav Tauber. Kladl jste mu něco na srdce?

Ne, je tu ještě déle než já. Navíc to, že bude funkci ředitele zastávat dočasně, se dozvěděl nedávno. Řekl bych, že ví, co má dělat. Je jen otázkou, jak dlouho jde tato funkce prozatímně dělat.

Podle ministerstva zatím ani není známo, kdy bude druhé kolo.

Mně bylo sděleno, že udělají vše proto, aby věci byly vyřešené rychle a druhé kolo bylo co nejdříve. Mělo by být v lednu, aby byl nový ředitel vybraný nejpozději v březnu.

Nemáte obavu z toho, že nevíte, do jakých rukou budete památník předávat a jaká bude vize nového ředitele?

Doufám, že ministerstvo dobře uváží, koho na post ředitele posadí. Zřizovací listina ale mluví jasně: udržovat odkaz obětí tragédie. Zejména pro další generace. To je zajímavá věta, která vám řekne hodně. Dává široké možnosti, jak je naplňovat. Přesto je to v první řadě práce s mládeží a jejich vzdělávání. Touto cestou tedy nový ředitel pokračovat musí, protože by jinak do památníku nikdo nejezdil. Když se podíváte na návštěvnost v roce 2005, kdy byla patnáct tisíc, a dnes už máme za listopad přes sto tisíc návštěvníků. Ten nárůst je ohromný.

Čím to je?

Rozhodně to nebylo samo sebou. Ani reklama vám výrazně nepomůže při množství volnočasových aktivit, které jsou dnes nabízené. Musíte na to jít přes různé doprovodné programy, ať už vzdělávací či výtvarné. To je cesta.

Mnohdy jste si prosadil věci, se kterými místní občané nesouhlasili. Nemáte pocit, že jste byl ve své funkci moc důrazný?

To si nemyslím. Naopak jsem musel často přistoupit na kompromisy a dost kličkovat. Ono to ani jinak nejde.

Proč podle vás nikoho zatím nevybrali?

Jedna dáma po tom výběrovém řízení řekla, že by sem chtěli supermana. A takový neexistuje. Když se podíváte na rozsah činnosti, který chtějí. Historie, výtvarné umění, vzdělávání, správa rozsáhlého majetku, ekonomika a vztahy s veřejností. Pokud by někoho takového náhodou našli, jak ho zaplatí? Chápu, že je potřeba pečlivě vybírat, ale musíme se smířit s tím, že nový ředitel bude mít silné stránky a slabší stránky. Nikdy sem nemůžou dostat člověka, který bude mít všech pět předností. Takového neznám a nejsem to ani já.

Víte, kdo se o funkci ředitele ucházel v prvním kole?

Byl tam ředitel Památníku Terezín Jan Munk, děkan Filosofické fakulty UK Michal Stehlík nebo historik Eda Stehlík. Řekl bych, že tam byli spíše větší pragmatici a oni potřebovali někoho, kdo činnosti tady vdechne život. Ale ne ten stavební, ten už tu je.

Kdysi jste říkal, že člověk v této funkci nemusí být historik, ale musí být především dobrým manažerem…

Ano, to si myslím o všech ředitelích. Jeden chytrý pán z ministerstva, který skončil v minulých dnech, mi řekl, že ideální je, když je manažer výborný historik. Tak jsem mu odpověděl, že to je utopie.

Takže jaký by měl být nový ředitel?

Tvrdý, ale rozumný. Aby to dělal srdcem. Bez toho abyste ten příběh a ty lidi milovali, to dělat nelze.

Stihl jste za své působení ve funkci ředitele vše, co jste chtěl?

I kdybych odešel za rok nebo dva, vždy bude něco, co by člověk chtěl ještě dodělat. To je i nyní. Jednak se blíží půlkulaté výročí a je potřeba dokončit expozici v nově zrekonstruovaném rodinném domku. Je toho zkrátka spousta.

Poslední rok byly Lidice spojované s kauzou týkající se autorství sousoší lidických dětí. Objevily se i takové názory, že odcházíte kvůli tomu…

Odcházím dobrovolně. Navíc ač se konal soud v září, tak dodnes nemáme vůbec nic písemně. Přesto jsme nechali desku odstranit, uložili ji do depozitáře a dál se nic neděje. Mně to netrápí. Nebyl to můj spor, ačkoli byl vedený proti mé osobě, jako představiteli památníku. Byl to rodinný konflikt, do kterého jsme se dostali. Ale těch porážek tu bylo tolik za jedenáct let, že tohle byla jedna z nejmenších.

Vnímáte to tedy jako porážku?

Těžko říci. Zkrátka jsem se do toho přimotal kvůli některým lidem, z nichž někteří buď už nežijí, anebo to neřeší. Vím, že jeden z nich je dnes dokonce na vysokém postu. Ale nehlásí se k tomu, že mě do toho natlačil. Jenže to už tak v životě je. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Korespondovala vaše role ve sporu s tím, jaký na celou věc máte názor?

Já neměl názor na věc. To, že jsme se neodhodlali podat nějaké dovolání proti tomu, je proto, že respektuji rozhodnutí soudu. Čas ukáže, jak se věci opravdu měly. Sousoší tu stojí, Marie Uchytilová nežije, aby se mohla bránit, tak jsme alespoň vydali knihu. Život jde dál. Navíc pořád je co řešit.

Co konkrétně?

Teď se na nás kupříkladu najednou obrátilo s restitučními nároky Arcibiskupství pražské a žádá pozemky za galerií i před ní. Takže bychom pak čistě teoreticky do galerie nemohli ani vstoupit. Před třemi lety to poslali někomu jiném a teď na nás tlačí. To si myslím, že je mnohem horší než spor rodiny o spoluautorství. Tohle je už v etické rovině. Jedním dechem máte v podání odvolávání se na příběh pátera Josefa Štemberky a druhým dechem po vás chtějí pozemky. A to pominu, že na ně pravděpodobně nemají vůbec nárok, to se zjistí velice rychle. To, že na nás zase opět něco zkouší, mi připadá hodně za čárou.

Jste tedy rád, že odcházíte?

Docela ano. Protože na jedné straně je kardinál Dominik Duka členem organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, na druhé straně se dějí tyto věci. Restituční nároky vznesli na naše pozemky už v minulosti. Tehdy jsem napsal panu kardinálovi dopis a on velice rychle usoudil, že tudy asi cesta nevede, a ze svých nároků odstoupili. Najednou, po třech letech, to zkouší znovu.

Na které pozemky si předtím dělali nárok?

Na hřbitov a na základy kostela, kde jsem i proti vůli drtivé většiny lidických občanů nechal udělat menzu s Pannou Marií lidickou, a dodnes se s tím řada lidí moc neztotožnila. Tak si říkáte, že za dobrý skutek náleží spravedlivý trest.

Reagoval jste už na jejich nové požadavky?

Napsali jsme, že jim za žádnou cenu pozemky nevydáme, i když se nás snaží dostat do časové tísně. Dokonce jsem požádal i renomované advokáty. Náhrada za tyto pozemky se už v hluboké minulosti uskutečnila. Mají tam sice větu o tom, že se příslušné dokumenty nedohledaly, ale ony se dohledají. Tato finta mě na církvi upřímně mrzí.