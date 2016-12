Ředitel dopravního podniku: Chystáme návrat „trolejbusu“

Praha - Martin Gillar nastoupil do čela dopravního podniku letos v červnu. Největší novinkou příštího roku podle něj bude jedinečný elektrobus na lince 207, který v Evropě nemá obdoby.

Martin GillarFoto: ČTK

Elektrifikace jedné autobusové linky v centru, hledání dalších úspor, navázání spolupráce s developery ohledně rozvoje kolem budoucích stanic metra D nebo řešení zpoždění autobusů kvůli dopravním zácpám. To jsou podle slov Martina Gillara některé z plánů dopravního podniku pro nejbližší měsíce.

Jaké investice plánujete v příštím roce?

Máme schválený zhruba šestimiliardový investiční plán. Jeho velká část se skládá z historické smlouvy na nákup tramvají Škoda 15T, kterých příští rok dostaneme minimálně 25 nových kusů. Budeme také obnovovat vozový park autobusů. Pokud se nám v prvním čtvrtletí podaří dosoutěžit dodavatele, tak do konce roku budou nové autobusy na příměstskou dopravu, kde je už vozový park opravdu starý.

Začnou se stavět nové tramvajové tratě?

Na příští rok není plánován začátek stavby žádné nové, zatím vše bude ve fázi příprav. Samozřejmě ale budou probíhat rekonstrukce tratí, kde je naplánováno přes tři sta investičních akcí. Oprav tak bude více než letos. Kromě toho poběží i dlouhodobé projekty, jako je bezbarié-rovost stanic metra.

Co byste z novinek na příští rok vypíchl?

Připravujeme elektrifikaci autobusové linky 207, a to takovým způsobem, který nemá obdoby u nás a možná ani ve střední Evropě. Autobus bude plně elektrický, tedy žádné naftové topení ani nic podobného, a bude vy-užívat dynamické nabíjení z trolejí. To znamená, že bude jezdit jako normální elektrobus a v momentě, kdy bude zácpa, nebo bude stát v zastávce, tak dojede pod trolej, vysune pantograf a napojí se na soustavu, kde se bude nabíjet. V případě zácpy i za jízdy. Průběžné dobíjení pomůže i v jízdě do kopce, kde mají klasické trolejbusy problémy.

Takže se do Prahy vrátí trolejbusy?

Rozdíl je v tom, že trolejbusy mají pomocný dieselový agregát, zatímco tento autobus bude opravdu čistě elektrický.

Jak to vypadá s přípravou metra D a výkupy pozemků?

S některými majiteli jsme schopní se dohodnout, s některými to jde hůře. V některých případech nyní zvažujeme, že do rozvoje stanic zapojíme soukromý kapitál.

Jakým způsobem, měli by developeři přispět na výstavbu stanic?

Jednak a jednak by měli území kolem stanic dále rozvíjet. Dopravní podnik se nestará o rozvoj území, naše povinnost je zajistit dopravní cestu. Dokážeme si proto představit partnerství privátního a veřejného sektoru, kdy se ten veřejný bude starat o dopravní cestu a bude dohlížet na další rozvoj území a soukromý subjekt se v dalších letech bude starat o komerční rozvoj. Samozřejmě z toho bude mít zajištěný výnos, ale zároveň bude mít město zaručeno, že může metro postavit. Je to model, který je běžný například v Německu, Rakousku nebo Belgii.

Roste v Praze popularita městské hromadné dopravy?

Ano, je to vidět. Souvisí to i s celkovou dopravní politikou Prahy. My jsme třeba rádi za parkovací zóny, protože nám zvedají počet cestujících, a když je Praha lidově řečeno „rozkopaná" a jsou zácpy, tak musíme zabezpečit, aby lidi více vy-užívali namísto individuální dopravy tu hromadnou.

Když jsme u kolon, řada lidí si kvůli nim stěžuje na zpoždění autobusů. Budete s tím něco dělat?

Co se týče dodržování časového grafikonu tramvají a metra, jezdíme na čas. Problém je skutečně v posledních třech měsících s autobusy, kde musíme zlepšit koordinaci na nejvyšší úrovni, abychom mohli předvídat, kde budou vznikat zácpy, a aby nevznikala hodinová zpoždění. Lidem se musím omluvit, že se to v tuhle chvíli děje, ale budeme to řešit systémově za pomocí nových technologií, které umožní dispečinku řídit vozy v reálném čase a třeba je otočit ještě před tím, než se do zácpy dostanou.

Pražané často pořád vnímá MHD jako „socku" nebo „mastnou tyč". Budete se na to marketingově zaměřovat?

Já si myslím, že socka je sexy (smích). Kdybychom nebyli veřejnoprávní subjekt, tak za mě je to marketingově skvělé a vtipné označení. Ale vážně, s tímhle předsudkem samozřejmě musíme a budeme bojovat. Věřím ale, že se to zlomí, mladá generace už MHD vnímá jinak a také si troufám tvrdit, že do budoucna to bude jediná možnost, jak se pohybovat po centru.

Chystáte v příštím roce zvyšování cen jízdného?

Sazby jízdného si město prostřednictvím organizace ROPID stanovuje samo a my na to musíme reagovat. Já můžu slíbit cestujícím a Pražanům, že budeme tvrdě pracovat na tom, abychom nastavili trend snižování provozních nákladů, aby to hlavní město co nejméně tlačilo ke zvyšování jízdného. Pokud nám budou klesat náklady, tak si akcionář logicky bude moci dovolit nižší ceny jízdného.

Daří se vám vytvářet úspory?

Letos jsme meziročně ušetřili 111 milionů korun a pro příští rok počítáme s úsporami ve výši 220 milionů. Je to výsledek škrtání přímých provozních nákladů a umožní nám to i zvýšení mezd, na které si vyděláme sami.

Rozsah dopravy se zvyšuje. Kde tedy šetříte?

Zejména v oblasti dodavatelských služeb. Namátkou jde třeba o pojištění nebo energie, kde nám v případě elektřiny či nafty pomáhá i situace na trhu. Meziročně chceme ušetřit i na úklidových službách, které budeme pořizovat za výhodnější cenu než v současnosti. Snažíme se tedy přesoutěžit smlouvy, kromě úklidu například i bezpečnost. Nutno dodat, že dodavatelských smluv je asi dvě stě padesát. Všude chceme přinést nějakou úsporu, kterou zároveň na kvalitě nepocítí zákazník.

Určitě existují i smlouvy, které jsou nevýhodné a zároveň nejdou vypovědět.

Samozřejmě existují. Výše, kterou my můžeme ovlivnit, je zhruba dvacet procent. Zbytek jsou smlouvy, které v tuto chvíli nedokážeme ovlivnit, které musíme nechat doběhnout a zároveň se připravit na uzavření nových za mnohem lepších podmínek.

Řeč je třeba o smlouvě na SMS jízdenky s firmou Globdata, která zaručuje dodavateli podle mnohých nevídanou marži?

Ano, tam je smlouva do poloviny roku 2018. My s Globdata jednáme na čtrnáctidenní bázi a mělo by dojít k nějakému dílčímu snížení nákladů na SMS jízdenky, i když to není jenom o nich. Jednáme také s mobilními operátory i v souvislosti s dohodou na pokrytí metra mobilním signálem. Oni sice tvrdí, že to je služba veřejnosti, ale podle mě je to pro ně standardní byznys. Takže já říkám my vás pustíme s vaší technologií do metra, tak nám na oplátku snižte sazbu provize, kterou si berete za SMS jízdenku.

Jak to nyní vypadá s pokrytím metra mobilním signálem?

Jsme před dohodou s operátory. V lednu nebo v únoru bych to viděl na podpis rámcové smlouvy, poté se zahájí příprava pilotního provozu v jednom z úseků, myslím, že to je mezi Muzeem a Roztyly.

Stihne se to příští rok?

Celý rozsah metra určitě ne. Když to půjde dobře, tak by příští rok mohl mobilní signál „svítit" na prvním úseku na lince C. Další rozšiřování ale už nebude zas tak moc o nás, jako o operátorech, kteří si ho budou plánovat podle toho, kde bude největší množství cestujících a kde se jim nejvíce vyplatí.

Zaměstnanci DPP po odvolání vašeho předchůdce Jaroslava Ďuriše letos v květnu hrozili stávkou. Podařilo se vám s odbory uspokojivě domluvit?

Myslím si, že za mě a za celý tým v čele dopravního podniku je největším letošním úspěchem právě vyjednání dohody ohledně kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi. Těch máme celkem dvacet tři, což nemá obdoby. Znamená to, že na jednáních o dodatku ke kolektivní smlouvě, která jsme vedli od září do konce roku, sedělo představenstvo DPP a čtyřicet šest lidí za odbory. Jednání byla velmi tvrdá, kdy požadavky odborových organizací zahrnovaly sedmiprocentní nárůst mezd. My máme deset tisíc devět set zaměstnanců, takže každé procento navýšení mzdových tarifů znamená zhruba 70 milionů korun. Do jednání jsme tak už vstupovali s tím, že nás akcionář, tedy hlavní město, pravděpodobně nikdy nepustí tak daleko a ani z našeho pohledu jako manažerů by to nebylo schůdné.

Jaká je tedy finální dohoda?

Nakonec podepsaná dohoda počítá s nárůstem 1,7 procenta plus inflaci v roce 2017 a po procentu v letech 2018 až 2020. To, že je dodatek dlouhodobý až do roku 2020, nám umožní, abychom standardně plánovali a pracovali. Chtěl bych poděkovat zástupcům odborů za to, že vyměnili výrazný skokový nárůst mezd za tuto jistotu a postupný nárůst.