Radnice ve Zličíně nesouhlasí s podobou krematoria pro zvířata

Praha - Zličín nesouhlasí s podobou krematoria pro zvířata. Radnici vadí, že zařízení má stát v obydlené oblasti a v sousedství parku a dětského hřiště. Obává se i zápachu a zvýšené dopravy. Pokud stavba dostane všechna povolení, chce se městská část bránit u Evropského soudu. Novinářům to dnes řekla starostka Marta Koropecká. Stavbu předložila firma Benefit Development do řízení EIA, které posuzuje vliv na životní prostředí.

Zvířecí krematorium. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Attila Racek

Developerský projekt nese název Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze-Zličíně. "Je to eufemistický název pro spalovnu zvířat. Je to v místě parku a celoměstské zeleně, kde se občané schází a odehrávají se tu společenské akce. Navíc by to bylo v ochranném pásmu vodního zdroje, kdy jeden z nich je aktivní a zásobuje obyvatele, druhý záložní, který má být zařazen do systému v rámci případné krizové situace," řekla starostka.

Podle původního plánu měly být v areálu tři spalovací pece

Městská část zpracovává stanovisko, které podá v rámci řízení o stavbě. To musí podat do 8. března. V případě, že bude stavba povolena, chce se radnice obrátit na Evropský soud. "Není možné, aby někdo zničil život téměř 10 tisíc lidí," řekla starostka. Proti stavbě v minulosti lidé podepisovali petice, pod tou poslední je asi 6500 podpisů.

Podle původního plánu měly být v areálu mimo jiné tři spalovací pece, obřadní síň, technické zázemí, pětadvacetimetrový komín, chladicí zařízení pro sto mrtvých zvířat a kolumbárium. Součástí byly restaurace s infocentrem. V únoru 2015 ale úřady vrátily dokumentaci developerovi k přepracování. „V podstatě se dá říct, že z toho zmizela zahradní restaurace a infocentrum. Jinak to zůstalo tak, jak to bylo," řekla Koropecká.

Firma chce postavit krematorium na soukromém pozemku

Radnice se bojí také zápachu, který trápí Zličín již nyní. Přímo na sídliště jde podle vedení radnice pach z výrobny žrádla pro zvířata, ze špatně napojené kanalizace směrem od Berouna. „U spalovny nelze zaručit, že tam žádný zápach nebude," řekl radní Pavel Kovařík.

Benefit Development chce postavit krematorium na soukromém pozemku nedaleko obytných domů. Počítá se spalováním 945 kilogramů mrtvých zvířat denně. Krematorium pro zvířata se otevřelo v polovině roku 2015 v Běchovicích. Na rozdíl od Zličína areál stojí mezi průmyslovými podniky. V roce 2013 začalo fungovat zvířecí krematorium, které přijímá objednávky v pražských Strašnicích. Kremační pec má v Zápech u Čelákovic.