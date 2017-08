Radní řešili podobu vnějšího i v nitřního okruhu

Praha - Na oba okruhy bude třeba počkat. Termín, kdy se stát pustí do dostavby jihovýchodní části Pražského okruhu, je sice zatím obestřen otazníky, pražští radní už ale řeší plány na dobu po dokončení úseku spojujícího dálnice D1 a D11. V úterý schválili, že podél této dálniční komunikace budou vysázeny pásy zeleně široké od 50 do 350 metrů. Měly by nejen prospět vhledu krajiny, ale především přispět k vylepšení hlukové a imisní situace.

Radní se také zabývali budoucí podobou východní části městského neboli „vnitřního“ okruhu. Nadále zůstávají ve hře dvě varianty – vybudování zcela nové velkokapacitní komunikace nebo menší úpravy dvou již existujících tras – z nichž každá má své politické zastánce. Radní odsouhlasili, že bude vypracována studie k posouzení alternativ vedení trasy. Na její závěry si však bude třeba počkat nejméně rok. ČTĚTE TAKÉ: Radní dali zelenou rozšíření zákazu pro segwaye

Autor: Milan Holakovský