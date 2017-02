Rada Prahy 6 upravila programové prohlášení a kompetence radních

Praha - Rada Prahy 6 předložila zastupitelstvu upravené programové prohlášení, zároveň obměnila kompetence některých radních. Původní koalice se Zelenými se rozpadla v roce 2015, zůstali v ní TOP 09, ANO, STAN a KDU-ČSL. Do příštích voleb zbývá přibližně rok a půl. Opozice kritizovala, že jsou v programovém prohlášení uvedeny i věci, které do příštího podzimu nelze stihnout.

Úřad městské části Praha 6. Foto: Web Praha 6

„Řekli jsme si, že po dvou letech bude vhodné zrevidovat programové prohlášení. Dílčí úpravy reagují na aktuální stav věcí, ke kterým došlo vyšší mocí," uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Mezi významnými změnami jmenoval prověření rekonstrukce náměstí Na Santince či Heyrovského. „Myslíme si, že je nestihneme," uvedl.

V materiálu už není vedení autobusů MHD Blankou

Z prohlášení také vypadlo vytvoření chodníku v údolí Tiché Šárky a jeho propojení s Divokou Šárkou. Stejně tak už v materiálu není vedení autobusů MHD tunelem Blanka, které už radnice nepodporuje. Opozice prohlášení kritizovala.

„Bezprecedentní je to, že v době ke konci volebního období se rozhodnete, že věci, které se vám nedaří plnit, vyškrtnete. To se tu nikdy nedělo," uvedl zastupitel Jakub Stárek (ODS). Podle KSČM prohlášení obsahuje body, které se nemůže podařit splnit do komunálních voleb.

Mezi plány je i dostavba koupaliště Petynka

Podle nového programového prohlášení chce rada například koncepčně řešit zástavbu Nového Veleslavína a Nového Špejcharu, úpravu skladových a průmyslových areálů na Dědině, v Liboci a v Podbabě. Připravit chce i rekonstrukci Dejvické ulice a vytvořit pěší promenádu od osady Baba k tamní zřícenině.

V dopravě bude podporovat urychlenou stavbu obchvatu Vítězného náměstí, rychlostní železnice do Kladna s odbočkou na letiště v podzemní variantě, prodloužení tramvaje z Podbaby do Suchdola a stavbu nové linky na Dědinu. Prosadit chce také úpravu křižovatky Malovanka, kde ústí tunel Blanka. Mezi plány je i dostavba koupaliště Petynka.

Koalice v Praze 6 se změnila v listopadu 2015

Rada upravila také kompetence. Místostarosta Martin Polách (ANO) má nově v kompetenci místo dopravy územní rozvoj. Dopravu bude obhospodařovat radní Roman Mejstřík (ANO), který měl dosud životní prostředí. Nově se bude starat o obě gesce. Místostarostka Eva Smutná (TOP 09) bude mít nově na starosti strategický rozvoj, dosud se starala o územní plánování.

Koalice v Praze 6 se změnila v listopadu 2015. Po neshodách byli odvoláni místostarostka pro dopravu Petra Kolínská a radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (oba Zelení).

Volby v Praze 6 na podzim 2014 vyhrála TOP 09 před hnutím ANO. Třetí byly se stejným počtem mandátů SZ a ODS. Čtyřčlenná koalice má v zastupitelstvu 26 mandátů z celkových 45 křesel, předchozí měla 32 hlasů.

