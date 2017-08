Pusťte nás na ně, volají Piráti na svém vězeňském autobuse

Piráti dnes vyrazili do volební kampaně s “vězeňským autobusem“, který zvnějšku poukazuje na kauzy jejich politických protivníků. Autobus doplní pouť jejich solární pirátské lodi. Piráti s ním chtějí navštívit všechna okresní města, oznámil jejich volební manažer Štěpán Štrébl.

Volební autobus dříve pomohl k vítězství ČSSD za předsednictví Miloše Zemana, nyní chce tohoto prostředku využít také KSČM. „Vězeňský autobus poslouží ideálně svému účelu – po celý zbytek kampaně bude lidem v celé zemi připomínat kauzy, za které nikdo nebyl dohnán k odpovědnosti. Naopak většina těchto aktérů stále působí ve vysoké politice,“ uvedl v prohlášení předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je na autobusu vyobrazen jako dozorce.

Autobus tuzemské provenience není opatřen mřížemi. Piráti do něj však pomocí karikatur usadili šéfa ANO Andreje Babiše kvůli případu Čapího hnízda, premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) kvůli kauze OKD a předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska v souvislosti s povolováním hazardních her. Do autobusu umístili také exhejtmana Davida Ratha s připomínkou jeho korupční kauzy a expremiéra Petra Nečase s manželkou Janou kvůli případu údajného zneužití vojenské rozvědky.

„Náš autobus na silnici určitě nikdo nepřehlédne. Ne proto, že bychom jezdili jako piráti silnic, ale kvůli podobě, kterou žádný jiný autobus nemá,“ dodal předseda. Na autobusu jsou také vypsány hlavní programové body Pirátů, kteří se pasovali do rolí hlídacích psů. Na autobusu nechybí ani volební slogan: „Pusťte nás na ně“.

Piráti, kteří se podle průzkumů pohybují kolem pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny, si chtějí autobus řídit sami. Někteří jejich členové kvůli tomu absolvovali kurz v autoškole. Na cestách je ale doprovodí i zkušenější řidiči.