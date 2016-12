Půjčovny: lyže teď vítězí nad snowboardy

Praha - Ochlazení a vidina nového sněhu láká Pražany vyrazit na svah. Co nabízí pražské půjčovny zimního vybavení?

Lyžování na Horalu.Foto: Archiv Resort Valachy

Na celou sezónu, nebo klidně i na jeden den. Půjčovny zimního vybavení jedou na sto procent. Mezi svátky téměř praskají ve švech. „Zaznamenáváme podstatně vyšší zájem než před Vánoci," komentuje pracovník z půjčovny v Podolí. Můžou za to volné dny i avizované ochlazení. Předpověď totiž slibuje novou sněhovou nadílku. Pražané tak vyjíždí do tradičních lyžařských středisek, ale i do menších, ale za to časově lépe dostupných.

Klasikou je například Monínec, ale i jiné areály, kam se vyplatí vyrazit z Prahy na den. Ty nejčastěji lákají na technický sníh, ale třeba i večerní lyžování.

Pražské rodiny v poslední době nejčastěji vyjíždějí za sněhem do českých hor. „Přestože s kvalitou za ostatními státy pokulháváme, zažívají české hory boom," popisuje Radek Koritenský z půjčovny Lyže Go Home. Podle něj je třeba hledat motivaci lyžařů zůstat na domácích sjezdovkách i ve strachu před výjezdem do zahraničí.

LYŽE VERSUS BĚŽKY

Dlouhodobě jsou mezi Pražany nejpopulárnější klasické sjezdové lyže. Běžky a snowboard jim ani nešlapou na paty. „Půjčování běžek stagnuje od doby, co v Praze není téměř sníh," popisuje pracovník z půjčovny a servisu z Podolí. Oproti tomu Radek Koritenský běžky zcela nezatracuje. „Jsou v posledních letech populárnější, zejména v kombinaci se sjezdovými lyžemi," vysvětluje.

Klasické lyže dominují i nad dříve velmi moderním snowboardem. „Ten byl hodně populární v době, když šli v kinech Snow-boarďáci," směje se Miloslav Frydrych z půjčovny U Hrošíka. Obecně ale podle jeho slov výpůjčky závisí zejména na počasí. „Snowboard si lidé půjčují především v době, kdy má napadnout nový sníh," komentuje Frydrych.

PŮJČIT, NEBO KOUPIT?

Půjčovny a prodejny zimního vybavení mají širokou nabídku. Půjčování je stále velmi populární zejména v rodinách s malými dětmi. V Podolí jsou například nejčastějšími zákazníky děti vysoké do 130 cm. Pro ně je totiž půjčení mnohem výhodnější. Nestane se totiž, že by z drahého vybavení do nové sezóny dítě vyrostlo. Kromě jednodenních a víkendových zápůjček sahají Pražané mnohdy po sezónním zapůjčení. „Na celou sezónu se nejvíce půjčuje na počátku listopadu, teď je to otázka spíše jednodenní či víkendová," vyjmenovává Frydrych. Ceny se pražské půjčovny snaží držet stále stejné, k výraznému zdražování tak v posledních letech nedošlo.