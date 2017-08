První soupravy jedoucí pod zemí do Dejvic mířily do stanice Leninova

Praha – Nejstarší část zelené trasy A pražského metra oslaví 39. narozeniny. Už v sobotu. Starší Pražané si možná ještě vzpomenou, jaké to bylo, když poprvé přestupovali z městské dopravy na městskou dopravu, a to bez toho, že by bylo nutno znovu platit jízdné.

Tahle příležitost se jim naskytla před 39 lety, od 12. srpna 1978. Tehdy první část původní červené linky metra C doplnilo sedm stanic na zeleném áčku – a něco měly obě trasy společné: přestupní stanici Muzeum.

Schody jako zážitek

Třebaže v městské hromadné dopravě tehdejší metropole Československé socialistické republiky platil nepřestupní tarif, právě na Muzeu to bylo jinak. Mezi tunely se dalo přejít přímo; ne jako když se přesedalo mezi tramvajemi nebo autobusy. Nezvyklá ovšem byla i celá řada dalších věcí – a spoustu novinek také tehdejší média náležitě vychválila. „Třeba nejhlouběji položenou stanici na náměstí Míru,“ zavzpomínal Karel Svoboda z krčského sídliště. Nějaká zajímavost se však pojila z každou ze sedmi stanic úseku označovaného jako I.A propojujícího Náměstí Míru a dnešní Dejvickou – ta však tehdy nesla název Leninova. Pro leckoho bylo záhadou i to, jak se tolik stanic mohlo vejít na úsek, který měřil 4,7 kilometru.

Právě stanice Náměstí Míru utkvěla nejhlouběji i ve Svobodově paměti. Na její umístění i úsilí stavbařů při jejím budování upozorňovaly noviny i televize stále dokola. A když to zaslechly z obrazovky jeho malé dcery, trvaly na tom, že se na ten zázrak pojedou podívat. „První svezení na takhle dlouhých pojízdných schodech, kde jim průvan čechral vlasy, byl pro ně opravdu zážitkem,“ připomněl si Svoboda dávné momenty. V paměti mu však utkvělo i dětské zklamání z toho, že táta nedokázal zblízka ukázat, jak nová trasa podzemní dráhy úspěšně překonává Vltavu. A právě o tom se tolik namluvilo nejen v televizi, ale i ve škole! Tam se mimochodem debatovalo i o tom, jaký je rozdíl, když se napíše „náměstí Míru – nebo „Náměstí Míru“.

Když jezdily brikety

Novinkou se při zprovoznění prvního úseku druhé linky pražského metra stalo i nasazení sovětských souprav typu 81-71, vyráběných v Mytiščinském strojírenském závodě u Moskvy. Tehdy se však používaly kratší soupravy, než jezdí dnes – pouze čtyřvozové. Vagony nové konstrukce Praha od sovětského dodavatele dostala mezi prvními odběrateli ze zemí tehdejšího východního bloku.

„S cestujícími poprvé vyjely na pražské lince metra A dne 12. srpna 1978. Byly zde provozovány do roku 2005,“ připomněla ve čtvrtek Aneta Řehková z centrály dopravního podniku. Charakteristický design čela, tolik odlišný od starších vozů Ečs na lince C, Pražany přímo vybízel, aby vymýšleli vlastní název. Vžilo se označení „briketa“, ale populární bylo i pojmenování „černá huba“. Občas se objevilo dokonce i slovo „tlama“ – nejspíš podle vzoru označení vlaků.

Vozy, které se od starších souprav Ečs lišily vybavením i vzhledově, jsou ještě v dobré paměti. V Praze, kam postupně bylo dodáno 201 čelních a 299 vložených vozů, přepravovaly pasažéry až do července roku 2009 (právě na trase A to však bylo přesně tak, jak připomněla Řehková: jen do 24. června 2005). Nicméně – vlastně vozí cestující dodnes: na linkách A i B jezdí ve zmodernizované verzi 81-71M. Touto přestavbou postupně prošlo 93 souprav.



Desítky let staré vzpomínky připomenou jízdy historické soupravy

Velkou slávu z 12. srpna připomene akce plánovaná na 12. srpen. Na druhou srpnovou sobotu připravil pražský dopravní podnik v části trasy A vzpomínkové jízdy historickou soupravou metra typu 81-71 v její původní podobě. Vlaky se tak alespoň na pár hodin vrátí na áčko v té podobě, v jaké tam začaly jezdit před 39 lety. Po otevření prvního úseku druhé linky pražské podzemní dráhy12. srpna 1978.



Zážitek na 20 minut



Historická souprava bude vypravena do běžného provozu s cestujícími v 10.17 – a po trase Dejvická–Skalka–Dejvická (což je úsek zprovozněný v červenci 1990) bude pendlovat do 15. hodiny; poslední výjezd z Dejvické do mimořádné konečné stanice Skalka je plánován na 14.40. Během dvaceti minut cestující v nostalgickém prostředí soupravy, jejíž pravidelný provoz už patří minulosti, navštíví celkem 12 stanic: Dejvickou, Hradčanskou, Malostranskou, Staroměstskou, Můstek, Muzeum, Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, Floru, Želivského, Strašnickou a Skalku.



Svědkové historie



Pro dokreslení atmosféry budou na čele vlaku také autentické informační tabule z minulého století – u nichž bude dnešní mladá generace nejspíš krčit rameny nejen nad jejich podobou, ale i jejich obsahem – a chystá se speciální hlášení staničního rozhlasu s uvedením aktuální cílové stanice a informací o datu zahájení provozu prvního úseku metra A. Navíc se strojvedoucí představí v historických uniformách z devadesátých let. A chcete-li, pro puntičkáře přesně: ve stejnokrojích spadajících do období let 1990–2005.



Stačí běžný lístek



„Věříme, že nostalgické výlety do historie veřejné dopravy naše cestující potěší,“ připomněl ve čtvrtek generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar. „Při jízdě se ohlédneme do minulosti a uvědomíme si, jak dlouhou tradici má veřejná doprava v Praze a jaký kus cesty za uplynulá desetiletí urazila,“ poznamenal.

Všem cestujícím, kteří se budou chtít svézt historickou soupravou zařazenou do běžného provozu, stačí standardní jízdenka nebo předplatní kupon. Na 19. srpen nicméně dopravní podnik chystá také speciální zážitkové jízdy z hostivařského depa, spojené s prohlídkou zázemí metra i s výkladem, kde se již vstupné platí.