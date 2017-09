První rok nových parkovacích zón: 150 milionů tržby, provoz aut klesl

/INFOGRAFIKA/ Vyplývá to z dat Technické správy komunikací hlavního města Prahy o tržbách ze zón placeného stání ze všech tří městských částí za období od 1. srpna 2016 do konce července tohoto roku, které si vyžádal server Zdopravy.cz. Nejvíce přitom zaplatili lidé v Praze 6.

Celkem za dvanáct měsíců vykázal nový parkovací systém ve třech městských částech tržby 148 milionů korun. Podle údajů, které má server k dispozici, tvoří největší část vybraných tržeb poplatky z parkovacích automatů, které dosáhly 75 milionů. U plateb stále převažuje hotovost (45 milionů korun) oproti placení kartou.

Za karty majitelé zaplatili 66 milionů

Za automaty následují tržby z poplatku za elektronická parkovací oprávnění, což je v podstatě nástupce někdejších parkovacích karet. Za ně majitelé aut zaplatili loni 66 milionů korun.

Největší tržby z parkování na ulici měla za posledních 12 měsíců Praha 6, která vybrala přes 68 milionů korun. V jejím případě tvoří tržby z prodeje elektronických parkovacích oprávnění více než polovinu celkového inkasa.

Virtuální parkovací hodiny moc nelákají

Nový systém umožňuje zaparkovat i nerezidentům v modrých zónách prostřednictvím takzvaných virtuálních parkovacích hodin, ale za podstatně vyšší cenu než v zóně s klasickým parkovacím automatem. Vysoká cena zřejmě řadu lidí odradila, za rok se přes ně vybralo kolem šesti milionů korun. S mobilní aplikací ale mohou lidé platit i ve smíšených fialových zónách, kde je cena výrazně nižší.

Představitelé zmíněných městských částí upozorňují, že z vybraných milionů zatím neviděli ani korunu, přičemž některé zprávy v médiích prý naznačovaly opak. „Tržby téměř 70 milionů vypadají astronomicky, tuto částku ale Praha 6 v žádném případě nedostane. Nejprve je potřeba odečíst náklady na zřízení a provozování zón i kontrolu placení, přičemž naší radnici jde jen polovina odečtené sumy. Ty náklady navíc dosud nebyly podle našich informací podrobněji vyčísleny a my jsme proto nedostali zatím nic. Až se tak stane, veškeré prostředky investujeme do dopravní infrastruktury, do její údržby a oprav,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Městské části Praha 5, 6 a 8 už během srpna letošního roku dál rozšířily systém parkovacích zón ve svých čtvrtích o tisíce dalších míst, současně došlo ke zlevnění některých poplatků.

Od října budou fialové zóny

Podstatně větší úpravy čekají řidiče při parkování od října, kdy se mění systém parkovacích zón v Praze 1 a 2, od února příštího roku v Praze 7. Přibude hlavně fialových zón, kde mohou parkovat jak rezidenti, tak i nerezidenti. Z nového systému parkování se stalo loni v létě velké politické téma, které dovedli někteří jeho odpůrci k soudu, kde ale neuspěli.

Podle prezentace na konferenci České parkovací asociace například jen loni v září po zavedení parkovacích zón klesla obsazenost parkovacích míst zhruba o polovinu. V praxi tak zejména rezidenti mohou snadněji zaparkovat, což naopak těžce nesou dojíždějící ze Středočeského kraje.