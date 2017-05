První den Prague Food Festivalu nabídl delikatesy na prosluněném Vyšehradě

Již tradiční kulinářská akce Prague Food Festival zahájila včera svůj jedenáctý ročník na pražském Vyšehradě. Magické místo i letní počasí dodávalo pozitivní atmosféru při ochutnávkách gurmánských delikates.

Zahájení akce se kromě hlavního organizátora a "milovníka dobrého jídla", jak se sám označuje, Pavla Maurera zůčastnila také primátorka Adriana Krnáčová nebo radní pro kulturu Jan Wolf. Přítomný byl také děkan místní Vyšehradské kapituly Michal Němeček, který přítomným neopomněl připomenout, že ta již sídlí na Vyšehradě přes tisíc let.

Při zahájení se přítomní dozvěděli, že letošní ročník je inspirován chutěmi baroka a že výtěžek z prodeje vstupenek a jídel půjde na dobročinné účely.

"Cílem našeho festivalu je, kromě skvělé gastronomie, vždy také představovat zajímavá místa," uvedl k výběru lokace Pavel Maurer a měl pravdu. Těžko v Praze najít romantičtější a zároveň historií tolik prodchnuté místo, které však netrpí tolik turistickým ruchem, jako například Pražský hrad, kde se akce konaly v minulosti.

A na čem si mohou návštěvníci festivalu letos pochutnat? Na výběr letos mají ze čtyř desítek zástupců těch nejlepších pražských restaurací, barů, kaváren, nebo cukrářství, které se prezentují v kouzelných vyšehradských exteriérech. Na své si přijdou i vegetariáni a vegani, pro které tu je stánek podniku Etnosvět.

Naopak příznivci masa jistě nepohrdnou klobásou, buřty či kusem grilovaného vepřového s kouskem kváskového chleba z dílny Angusfarm. Bohužel porce jídla jsou zde naprosto miniaturní. Příznivci menších porcí jistě ocení také miniburger z Kobe. Já jsem naopak ocenil slušnou porci tradiční pljeskavice z restaurace Mirellie. U tohoto stánku si můžete pochutnat také třeba na grilovaných paprikách s česnekem, olivovým olejem a feta sýrem.

Stánek Ristorante el Giardino pak potěší všechny milovníky italských pokrmů. Tento podnik se specializuje na pochutiny z Toskánska a jejich předkrm složený z křupavých koulí z těsta s rozmarýánem byl výtečný. Kromě toho na festivalu můžete najít zástupce vietnamské kuchyně Gao Den, nebo středozemní kuchyně Nostress.

Návštěvník určite neprohloupí výběrem jedné z desítky druhů pravé italské zmrzliny podniku Crème de la Crème. Mají například příchuť piniových oříšků. Ochutnat také můžete čokoládové pralinky a zmrzliny od Bon Bon. Já však dal na závěr přednost delikatesám z "oříškárny" Al Andalous.

Nápojová sekce je pak zastoupena koktejly z Hennessy Cognac Baru, La Bodequity del Medio nebo víny Chateau Valtice. Dát si samozřejmě můžete i pivo a to v některém ze stánků pivovaru Lobkowicz.

Festival se na Vyšehradě koná až do neděle a vstupenky na místě zakoupíte za 550 Kč, v ceně již máte započteno deset festivalových grandů, které následně směňujete za pochutiny. 10 Kč z každé vstupenky poputuje do nadace The Akshaya Patra, která poskytuje chudým indickým dětem alespoň školní jedno jídlo denně.