Průzkum spočítá parkovací místa pro handicapované

Praha - Už příští rok na jaře bude hlavní město vědět, kolik parkovacích míst pro handicapované se v české metropoli nachází, kde přesně jsou, jaké jsou jejich rozměry a míra přístupnosti.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Burda

Magistrát hlavního města již v minulosti oslovil jednotlivé městské části, aby zmapovaly, kde mají vyhrazená místa pro handicapované a jaké jsou jejich rozměry. Výsledkem je číslo 440. „Toto číslo ale není konečné, jelikož komunikací ve správě městských částí je asi čtvrtina. Zbytek spravuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy nebo soukromí vlastníci. Tam, kde jsou vyznačené zóny placeného stání, nic zjišťovat nemusíme, jelikož o těchto místech je technická dokumentace, která přesné údaje uvádí,“ vysvětlila specialistka rozvoje dopravy z pražského magistrátu Karolína Klímová.

Vše se uskuteční už na podzim

Aby tak hlavní město získalo informace, které ohledně parkovacích míst pro handicapované potřebuje, zpracovává magistrát nyní zadání výběrového řízení pro terénní průzkum. „Během něj lidé projdou jednotlivé komunikace, změří parkovací místa, posoudí je a vyfotí. Vše se uskuteční už na podzim,“ říká specialistka.

Díky seznamu míst od TSK a městských částí budou terénní pracovníci vědět, kam se mají vydat. „Přece jen máme v Praze 3500 kilometrů komunikací, takže nám lokace, které už známe, hodně pomohou.“

Kromě terénního průzkumu uvažuje hlavní město o snímkování pražských ulic ve 3D režimu, který umožňuje měřit prostorové parametry. „Chceme to použít pro mapování přístupnosti autobusových zastávek, abychom zjistili, jak jsou na tom z hlediska bezbariérovosti,“ říká Klímová.

V další fázi by se měla místa dostat do online vyhledávání

Jakmile bude mít magistrát zjištěné a potvrzené lokalizace míst po celé Praze, rozjede další fázi prací, na kterých úzce spolupracuje s Institutem pro plánování a rozvoj. „Chceme, aby kolegové z IPRu dokázali dát místa v mapové podobě k online vyhledávání na webu. Dotyčný, který bude chtít jet například do Štefánikovy ulice, si to pak jen rozklikne a zjistí, kde všude by tam mohl zaparkovat,“ vysvětlila odbornice z magistrátu.

Klímová také upozorňuje na to, že IPR má k dispozici i matematickou aplikaci, která na základě sítě pěších čar umí vyhotovit tabulku vzdálenosti vyhrazených stání od zájmových bodů dotyčného. „Mezi zájmové body řadíme například zdravotnická zařízení nebo úřady,“ konstatovala.

Otázka hranice blízkosti parkovacího místa od vchodu budovy je podle ní ale diskutabilní. „Když jsme to probírali s Pražskou organizací vozíčkářů, řekli nám, že je pro ně akceptovatelná hranice do 40 metrů. Bezbariérové vchody ale bývají někdy i o 150 metrů jinde než ty hlavní a IPR pracuje s adresnými body, nikoli s lokací vchodu do budovy,“ říká Klímová.

Problémy s rozměry

Ředitelka asociace paraplegiků Alena Jančíková dříve všude po Praze jezdila autem. Nyní však tvrdí, že by autem do centra už nejela. „Parkovacích míst není dostatek, takže jsou hned obsazená. Jejich rozměry pak neodpovídají našim potřebám. Když vedle mě někdo zaparkuje, mám pak velké potíže se do auta dostat,“ upozorňuje. „Nikdo ty rozměry moc neřeší. U naší práce nám nakreslili tři místa pro handicapované, ale ve finále se tam vejdou pouze auta dvě,“ popisuje Jančíková.

Na jaře 2018 ale bude mnoho věcí jasnějších. Rozhodně by se měli handicapovaní dočkat navýšení počtu parkovacích míst. „Když na základě výsledků výzkumu zjistíme, že počet míst neodpovídá aktuálním potřebám cílové skupiny, pak požádáme dotyčnou městskou část nebo soukromého majitele, aby počty navýšil. Vše ale závisí na jejich rozhodnutí,“ uzavírá Karolína Klímová z magistrátu.