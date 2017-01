Provozovatelé segway začali v Praze vozítka používat jako poutače

Praha - Někteří provozovatelé takzvaných samovyvažovacích vozítek známých jako segway je začali v centru Prahy používat jako reklamní poutače. Rovněž se z území Prahy 1 začali přesouvat do Prahy 2, kde není jejich provoz zakázán na celém území. V pondělí to sdělila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Provozovatelé navíc začali používat nové stroje. Zákaz vjezdu vozítek do historických lokalit začal platit loni na začátku prosince a Praha rozmístila ve městě přes 600 značek za 3,7 milionu korun.

dnes 15:45 SDÍLEJ:

Segway v Praze.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„Trend je nyní takový, že do zakázané zóny, hovoříme o území městské části Praze 1, provozovatelé dovezou několik vozítek a nabízejí zde turistům své služby. Tedy používají vozítka jako poutač. Poté je i s turisty odvezou do míst, kde není jízda zakázána," uvedla Seifertová. Strážníci řešili i porušení tržního řádu Tím se ale podle strážníků postihu nevyhnou. Neporušili sice zákaz vjezdu, ale překročili jiné právní předpisy. „Například jde o porušení tržního řádu - nedovolené nabízení služby, porušení zákazu pouliční reklamy nebo neoprávněného záboru veřejného prostranství," uvedla mluvčí. Strážníci řešili v poslední době pět takových případů. Třikrát oznámili přestupek správnímu orgánu a dvakrát uložili blokové pokuty za neoprávněný zábor veřejného prostranství. Desítky přestupků řešili strážníci domluvou Zákaz provozu vozítek platí na celém území Prahy 1. Podle Seifertové se proto jezdci přesunuli na Prahu 2. Většinou tam prý neporušují zákaz vjezdu. „Ale dopouštějí se jiných přestupků, jako je ohrožování chodců, nedodržení jízdy za sebou a podobně," řekla. Strážníci tu řešili 13 přestupků. „V případě průvodců, kteří doprovázeli cizince, pak jedenkrát přestupek oznamovali správnímu orgánu a dvakrát jej řešili uložením blokové pokuty ve výši 500 a 1000 korun. Desítku přestupků, které spáchali cizinci pod dohledem průvodců, řešili strážníci na místě domluvou," uvedla mluvčí. Strážníci mohou za přestupky udílet blokovou pokutu Někteří provozovatelé začali používat namísto takzvaných segwayů elektrické koloběžky a tříkolky. Na ně se zákaz nevztahuje, zákon na ně pohlíží jako na kola. „Jejich výskyt jsme zaznamenali, ale potíže s nimi jsme zatím neřešili," řekla Seifertová. Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, který na vozítka dříve pohlížel jako na chodce. Segway patří mezi takzvané samovyvažovací vozítka - patří mezi ně i minisegway či samovyvažovací jednokolka. Zákaz se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné. Za přestupky mohou strážníci uložit na místě blokovou pokutu do výše 2000 korun. Čtěte také: Provozovatelé segwayů do týdne podají žalobu na Prahu

Autor: ČTK