Praha - Protikuřácký zákon nejspíš Senát schválí beze změn. Horní komoře to vedle výboru pro veřejnou správu doporučil také zdravotnický výbor.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Návrhy na úpravy této normy dnes nenalezly podporu ani v ústavně-právním výboru. Říká jeho předseda Miroslav Antl (za ČSSD). Kritici zákona budou mít šanci ještě změny prosadit na schůzi Senátu příští týden.



Norma má zavést především úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách pohostinských zařízeních či na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech. Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) chce tyto zákazy nahradit absolutním zákazem kouření s účinností od začátku ledna 2025. Zákaz by podle jeho návrhu měl platit i pro elektronické cigarety.

Úplný zákaz má podle dosavadních reakcí senátorů malé šance na přijetí. Smyslem jeho návrhu je podle Kubery spíše otestovat, nakolik vážně to bojovníci proti kouření se svým tažením myslí. Za porušení zákazu by podle Kubery měly následovat pokuty až do jednoho milionu korun podle vážnosti provinění. Například v případě prodeje cigaret dětem vládní předloha počítá až s dvoumilionovou sankcí.



Vládní návrh počítá rovněž se sankcemi ve formě zákazu činnosti až na dva roky za porušení zákazu prodeje cigaret mimo vybraná místa nebo osobě mladší 18 let, případně za prodej alkoholu podnapilému člověku. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) chce tyto sankce zrušit, podle něj jsou likvidační.



Valenta chce rovněž povolit kuřárny v pohostinstvích, pokud budou bez obsluhy a budou zabírat maximálně čtvrtinu plochy restaurace či baru. Změny by podle senátora měly platit až od příštího roku, nikoli už od konce letošního května, aby se na ně podnikatelé stihli včas připravit.

