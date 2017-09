Propagace Prahy za miliony. A mlha kolem ní

Praha /INFOGRAFIKA/ - Přihrávání dotací a zakázek svým firmám, spřáteleným politikům či podnikatelům je jedna z nejoblíbenějších českých disciplín. Naposledy se v ní blýskli fotbalový boss Miroslav Pelta a bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Právě sport bohužel patří k oblastem, kde lítají miliony mezi miliardáři, zatímco ke klukům a děvčatům na hřištích se dostanou jen zlomky těchto částek. Sportu, i když tentokrát po marketingové stránce, se týká i materiál, který měla Rada hlavního města Prahy projednávat minulé úterý. Předkládat ho měl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), jenž ho však nakonec stáhl. Radní by ho měli probrat příští týden.

Propagace Prahy za 19 milionů

Tisk nesl název R-26304 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Poskytování služeb v oblasti propagace víceletého partnerství hl. m. Prahy a Česká sportovní a.s. při pořádání akce v oblasti sportu formou jednacího řízení bez uveřejnění“.

Hlavní město mělo na jeho základě firmě Miroslava Černoška během dvou let vyplatit na propagaci Prahy 19 milionů korun. Konkrétně při příležitosti konání semifinále a finále tenisových turnajů Laver Cup, Davis Cup a Fed Cup.

Zakázka pro byznysmena Černoška

Deník se pídil po tom, jaké konkrétní plnění si Praha představuje. Snaha to byla marná. Karel Tejkal z České sportovní pouze napsal: „Česká sportovní jedná o možnosti propagace Prahy v rámci významných tenisových projektů, když klíčovým a absolutně majoritním bude nadcházející tenisový Laver Cup, jedna z ‚NEJ‘ sportovních akcí, kterou kdy naše hlavní město hostilo.“ Výši smluvní částky nijak neosvětlil, jen poznamenal, že zmíněných 19 milionů je „nesmysl“.

V Dolínkově materiálu ovšem právě tato suma figuruje (viz grafika), přičemž původní představa České sportovní byla podle hodnotící komise o dvacet milionů vyšší. Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) dala ještě před projednáváním návrhu najevo, že pro takové plnění ruku nezvedne. „Rada tento materiál zatím neprojednávala a v této podobě pro něj ani hlasovat nebudu. Je to samozřejmě pro Prahu ohromná reklama po celém světě a je proto logické, že město takovéto akce podporuje i finančně. Každopádně si ale nemyslím, že by to mělo být touto vysokou částkou a takto znějící materiál nepodpořím,“ sdělila Deníku.

Magistrátní opozice nesouhlasí

Proti kontraktu se ohradil o šéf opozičního klubu Pirátské strany Jakub Michálek: „Praha si hraje na typického partnera akce a chce za to reklamu. Piráti dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby Praha dotovala (a tento způsob stále považujeme za dotování, ačkoliv se to skrývá za smlouvu o propagaci) komerční sportovní akce, které by měly být schopné si na sebe vydělat samy. Pomoc sportu chápeme jako podporu toho, aby děti i dospělí měli kde sportovat za přijatelné ceny, takže dotace typu těch nyní schvalovaných nepodporujeme.“ Způsob přidělení zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění kvůli exkluzivitě naopak jako problémový nevidí, protože daná společnost „je jediná, která může na jí pořádaných akcích zařídit propagaci Prahy“.

Záhadné Dolínkovo mlčení

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, který je jako předkladatel za obsah materiálu odpovědný, na opakované dotazy Deníku neodpověděl.Z Lidového domu, kde jsme reakci urgovali, pouze přišla tisková zpráva, že Dolínek jako místopředseda ČSSD a volební lídr v Praze zahájil horkou fázi kampaně pod názvem Praha nesmí být jen pro bohaté. A právě potenciálním voličům levice by ale měl vysvětlit, jak je to se smlouvou na propagaci Prahy s Českou sportovní. Koneckonců v závěru volebního programu ČSSD se píše: „Nevěříme na vyvolené, kteří budou naši zemi spravovat za nás a bez naší účasti.“

Praha se chce propagovat na velkých tenisových akcích pořádaných Černoškovou Českou sportovní

Reklama měla původně stát 19 milionů

Primátorka s částkou nesouhlasí

Náměstek Dolínek mlčí, materiál ale stáhl