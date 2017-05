Prohlídku hvězdárny může doplnit obdivování králíčků

Praha – Zda bude dobře vidět na hvězdy, to je zatím ve hvězdách – zajímavou podívanou pro zájemce o astronomii ovšem Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR nabízí již nyní. Od pátku do neděle se v Ondřejově na Praze-východ konají dny otevřených dveří v tamější observatoři, a to denně mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově na Praze-východ. V současnosti je největším lákadlem Perkův dalekohled, největší zařízení svého typu v České republice – obr o dvoumetrovém průměru, jehož hmotnost dosahuje 83 tun.Foto: Astronomický ústav AV ČR

V pátek a v sobotu ještě bude po setmění následovat večerní pozorování oblohy (ovšem pouze v případě, že bude jasno). Největším lákadlem hvězdárny je Perkův dalekohled, největší zařízení svého typu v České republice – obr o dvoumetrovém průměru, jehož hmotnost dosahuje 83 tun. Připraven je ale i výklad o dalších dalekohledech, stejně jako o třeba o výzkumném programu zaměřeném na meteory a meteority. ČTĚTE TAKÉ: Pražské planetárium letos investuje zhruba 1,2 milionu korun Návštěvu hvězdárny lze podle Suchanova netradičního upozornění spojit i s prohlídkou chovatelské výstavy. Možnost obdivovat holuby, králíky a drůbež, a to i s odborným výkladem, ovšem Suchan nepřipomněl náhodou – obě akce mají společné parkoviště.





Autor: Milan Holakovský