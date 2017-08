Babiš na další nahrávce: „Copak Sobotka s Haškom může řídit tuto zemi?“

/AUDIONAHRÁVKA/ Krátce před vznikem hnutí ANO, v roce 2012, se Andrej Babiš rozhovořil o svých názorech na politické elity a vztazích s nimi. Nahrávku získali reportéři Českého rozhlasu (ČRo) a zazní na ní i to, proč majitel Agrofertu vstoupil do politiky.

„Sobotka vyhrá volby, zvýší daně a my půjdeme do ha.zlu. Copak Sobotka s Haškom může řídit tuto zemi? Co já dělám? Já jsem proti sociální demokracii…" Takhle expresivně se Babiš vyjadřuje na nahrávce, získané reportérem ČRo Jankem Kroupou.

Babiš ovšem nešetří ani ODS. „Odeeska, odeeska, dneska Nečas chodí a žádá o peníze, ale my jsme si spočítali, kolik jsme tam dali peněz a kolik jsme dostali, no,“ pokračuje na audiozáznamu, vzniklém během schůzky dvěma pražskými podnikateli a v té chvíli i začínajícími politiky.

Jeden z nich se jmenuje Filip Rajchart a autenticitu nahrávky potvrzuje; druhý muž, autor nahrávky, je – dle zjištění ČRo – momentálně nezvěstný.

Poslechněte si uniklou nahrávku:

Sociální demokracie se k úniku nevyjádřila, ODS ústy místopředsedy Martina Krupky uvedla: „My jsme v účetnictví ODS žádnou takovou finanční transakci od Andreje Babiše nebo jeho firem nedohledali.”

Co samotný Andrej Babiš? Ten se k vlastním slovům nezná. „Nebudu nic komentovat, s dnešní technikou je možné cokoli,“ napsal v textovce reportérům ČRo.

Janek Kroupa a jeho tým na nahrávku narazili během pátrání po tom, kdo stojí v pozadí twitterového účtu Julius Šuman, jenž začal šířit nahrávky Andreje Babiše.

Ta nejožehavější proběhla s novinářem Markem Přibilem, zaměstnancem Babišem vlastněného mediálního domu Mafra. Šlo v ní o diskreditaci politické konkurence.

Šuman později vypustil další nahrávky, kde se Babiš vyjadřuje i o politickém obchodu za zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1989.