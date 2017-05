Problémy s přerostlou trávou? Stíháme, hlásí firma

Praha - Osmá městská část za poslední měsíce neplánovaně zezelenala. Za neúnosnou situaci s přerostlou trávou hrozí vedení osmičky firmě sankcemi.

Psy, které není přes výšku zeleně vidět, hrozba klíšťat, těžko ukliditelné exkrementy a utrpení alergiků. Tak vypadá v posledních týdnech osmá městská část. Obyvatelé se na radnici neustále obrací s otázkou, kdy už konečně bude přerostlá tráva posekaná. „Zoufalý obyvatel se ptá: Jak řeší MČ Praha 8 současný stav zeleně?“ napsala včera na sociální síti Taťána O.

Rozhořčení vyjadřují i další obyvatelé Prahy 8. „Kdybych já jenom měl víc času… posekal bych kus trávníku, odnesl jim to na úřad a tam to všude rozházel…,“ okomentoval situaci Jaroslav G. Problémy místní hlásí téměř ve všech oblastech. „Tady na Bulovce má tráva už půl metru, a to cosi, co z ní roste, má už metr,“ popsal Jaroslav G. Obdobné potíže registrují místní i v Bohnicích, Karlíně či v Čimicích.

Může za to firma

Podle vedení radnice je situace jasná, může za ní firma Komwag, kterou na údržbu zeleně městská část vybrala. Společnost má travnaté plochy na osmičce na starosti od počátku letošního roku. „Podle smlouvy má dodavatel zabezpečit provedení seče v termínu do 25. května,“ vysvětlil místostarosta pro životní prostředí Matěj Fichtner.

Podle jeho slov radnice firmu upozornila, že pokud termín nesplní, budou následovat sankce. Už dnes tak bude vedení městské části kontrolovat, jestli společnost vše dodržela. „Pokud nebude posečeno, bude dodavatel penalizován a seč provede náhradní dodavatel,“ uvedl Fichtner. Situaci monitoruje i starosta městské části Roman Petrus. „Tuto záležitost připomínám panu místostarostovi každý den, a to opakovaně,“ vyjádřil se na sociální síti.

Vše je pod kontrolou

Společnost Komwag o problému ví. Podle jejího výkonného ředitele Jaroslava Stružky za to může několik faktorů. „Začátek prací byl mírně zpožděný, protože jsme na Praze 8 noví dodavatelé,“ uvedl s tím, že po začátku prací navíc osm dní z osmnácti pršelo. „O to rychleji samozřejmě tráva začala růst a čím je vyšší, tím hůře se seká,“ vysvětlil Stružka.

Navíc podmínky pro růst zeleně jsou podle Stružky velmi příznivé. „S ohledem na letošní zimu i kvůli sněhu se objevilo více spodní vody,“ popsal. Firma ale slibuje, že vše stíhá a termín 25. května, tedy dnes, splní. Hned poté by měla plynule navázat druhá seč. „Na některých malých částech už jsme ji provedli, myslím, že hned příští týden budeme pokračovat,“ uklidňuje Stružka.



Klíšťata a ti druzí

Jisté je jedno, obyvatelé městské části museli řadu týdnů snášet neupravený veřejný prostor. Nehledě na to, že vysoká tráva je rizikovější pro alergiky a lépe se v ní žije klíšťatům. „Vysoký, trvale neudržovaný zelený porost je logicky přirozeným úkrytem mnoha živočichů nejen klíšťat,“ uvedl Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města. „Chemické postřiky insekticidním přípravkem, které by mohly snížit počty klíšťat, se tak stávají minimálně účinnými,“ dodal Jarolímek.

Příliš vysoká tráva se objevuje i na jiných místech metropole. Dříve to bylo velké téma zejména pro Prahu 11. Letos se několik stížností objevilo i na Praze 6. Problémy se zelení hlásili obyvatelé například na Břevnově. Podle radnice se jednalo o opomenutí dodavatelské firmy.