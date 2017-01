Příznivci amerického velvyslance mu na rozloučenou zazpívají

Praha - Příznivci amerického velvyslance v Česku Andrewa Schapira, který s nástupem nového prezidenta USA nejspíš opustí své místo, připravili pro ambasadora dárek na rozloučenou. Ve čtvrtek řekl organizátor happeningu Na shledanou Andrew Tomasz Peszynski. Velvyslanec dostane na památku video s písní, která je složená přímo pro něj.

Americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro.Foto: Deník/Martin Divíšek

„Myslíme si, že pan Schapiro byl velmi výrazným velvyslancem a česká veřejnost ho má v oblibě," uvedl Peszynski, který je častým organizátorem různých politických happeningů. „Uspořádali jsme proto zcela apolitickou akci, na které chceme natočit video, které pak předáme panu velvyslanci jako památku na Prahu," dodal.

Schapirovi příznivci by se měli v sobotu odpoledne sejít u Karlova mostu. Společně zazpívají píseň nazvanou Goodbye Andrew (Na shledanou, Andrew). V českém textu se zmiňuje například to, že velvyslanec je příjemný chlapík nebo že si možná vzpomene na červené trenýrky. Ty jsou symbolem odpůrců prezidenta Miloše Zemana, který Schapira několikrát ostře kritizoval.

Mohlo by přijít padesát nebo šedesát lidí

„Uvidíme, jak se nám to povede, pro jistotu natočíme také píseň Škoda lásky a samozřejmě českou hymnu," podotkl Peszynski. Improvizovaný pěvecký sbor by podle něj mohl mít několik desítek členů. „Snad by mohlo přijít i padesát nebo šedesát lidí, ale na tom počtu nezáleží," řekl.

Schapiro je stejně jako přibližně třetina amerických ambasadorů takzvaným politickým velvyslancem. To znamená, že ho do úřadu vyslal přímo prezident Barack Obama na základě osobního vztahu.

Vyslanci se budou vracet do USA ještě před inaugurací

„Přijde-li nový prezident, političtí velvyslanci zpravidla předkládají rezignaci a jejich místo zaujme někdo nový," popsal praxi bývalý český velvyslanec v USA Alexandr Vondra.

Americký deník The New York Times (NYT) nedávno uvedl, že v rozporu se zvyklostmi se političtí vyslanci budou vracet do Spojených států ještě před inaugurací nového prezidenta Donalda Trumpa, která se koná 20. ledna. Obvyklé podle listu bývá, že někteří velvyslanci zůstanou po určitou dobu ve funkci, zvlášť pokud mají děti, které v zemi působení svých rodičů chodily do školy.

Schapiro poděkoval lidem za děkovný vzkaz

Podle NYT se řada politických velvyslanců bude snažit žádat o výjimku. Americké velvyslanectví v ČR se k dotazu, zda Schapiro takovou žádost podal, ve čtvrtek nevyjádřilo. Z některých příspěvků, které se v poslední době objevily na jeho twitteru nebo facebooku ambasády, je však patrné, že Prahu brzy opustí.

Loučil se například s výhledem na gloriet v zahradě Schönbornského paláce v Praze, ve kterém americké velvyslanectví sídlí. Nebo děkoval lidem, kteří do oken, na které vidí ze své rezidence, vylepili děkovný vzkaz.

Ambasádu zatím zřejmě povede zástupkyně velvyslance

Ve čtvrtek ráno se Schapiro setkal s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). O schůzce informoval na svém twitteru. Se Zaorálkem podle komentáře hovořili o výzvách a cílech, které Česko a Spojené státy sdílí a také o vzájemných vztazích obou zemí. Podle diplomatických zdrojů šlo o poslední schůzku před odjezdem Schapira.

Dokud se funkce neujme Schapirův nástupce, povede zřejmě ambasádu zástupkyně velvyslance Kelly Adamsová-Smithová. Vyplývá to z vyjádření amerického ministerstva zahraničí, podle nějž je tento postup běžnou praxí.

