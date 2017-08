Přispět na ohrožené druhy nebylo nikdy snazší. V zoo zprovoznili platební kiosky

Praha - Přispět na záchranu čtyř ohrožených druhů, jakými jsou kůň Převalského, gorila nížinná, gaviál indický či laoš, lze nově pomocí unikátních kiosků - dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí, které uvádí do provozu Zoo Praha jako první na světě. Jsou umístěny na pěti stanovištích v areálu zoo a návštěvníci si sami mohou zvolit, na který projekt jejich příspěvek poputuje.

Dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí byly do Zoo Praha instalovány ve spolupráci se společnostmi Mastercard a Ingenico v průběhu července a mají za sebou zkušební provoz. Přístroje byly vyrobeny na míru pražské zoo, která je jako první na světě použije pro dárcovské účely. Návštěvníci je najdou ve spodní části zoo u Vzdělávacího centra, u Pavilonu goril a dále v Pavilonu šelem a plazů. V horní části jsou pak umístěny v pavilonu Indonéská džungle a v Údolí slonů.

Platbu lze provést dvěma způsoby

„Klíčovým úkolem moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů a nové informační a platební kiosky naše snahy posunou opět o něco dále,“ uvádí ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a doplňuje: „Věříme, že naši návštěvníci a příznivci je ocení a využijí. Děkujeme společnosti Mastercard za pomoc při jejich vývoji, výrobě a instalaci.“

Platbu lze provést dvěma způsoby, a to bezkontaktně platební kartou po přiložení ke čtečce nebo pomocí digitální platební služby Masterpass při naskenování QR kódu. Oba způsoby platby jsou jednoduché, bezpečné a rychlé.

Kiosky s integrovanou platbou jsou žádaným řešením v Evropě

„Pražská zoo patří při záchraně ohrožených zvířat k nejúspěšnějším na světě a máme radost, že můžeme spojit síly a pomocí nových platebních kiosků zapojit i více lidí. Mastercard v Česku vyvíjí platební inovace a díky tomu můžeme návštěvníkům v zoo umožnit pohodlnou a bezpečnou platbu,“ říká generální ředitel Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

„Je nám potěšením se dlouhodobě podílet na projektech, které přináší vyšší komfort při zábavě a vzdělávání v pražské zoo. Samoobslužné informační panely jsou již celkem běžnou záležitostí. V poslední době se však velmi žádaným řešením v Evropě staly kiosky s integrovanou platbou, kterou zajišťují bezkontaktní terminály Ingenico IUC180B, pomohou vybrat mnoho finančních prostředků pro ohrožené druhy ve volné přírodě,“ shrnuje generální manažerka společnosti Ingenico Martina Kirchrathová.

Návštěvníci mohou přispět i na Návrat divokých koní

Návštěvníci se mohou prostřednictvím dotykových obrazovek dozvědět mnoho zajímavých informací o in-situ projektech Zoo Praha a na základě takto získaných informací ihned přispět částkami 50, 100, 200, 300 nebo 499 Kč na jeden ze čtyř projektů. Mezi ně patří Návrat divokých koní (koní Převalského) do volné přírody v Mongolsku, Toulavý autobus (záchrana goril nížinných a dalších ohrožených druhů ve střední Africe), ochrana gaviála indického na řece Čambal či záchrana kriticky ohrožených laošů v Laosu.

„Každému zájemci, jenž na vybraný projekt přispěje libovolnou částkou, automaticky kiosek vydá okamžitě po platbě autogram podpořeného zvířete v podobě samolepky s vyobrazením stopy,“ uvádí Vít Kahle, odborný poradce pro marketing a PR ze Zoo Praha, a dodává: „Ti návštěvníci, kteří zvolí částku 499 Kč, se pak mohou navíc těšit na dokumentární film o návratu převaláků do mongolské Gobi.“

Zájemci mohou využít i variantu trvalého příkazu

Doposud mohli příznivci Zoo Praha její projekty podpořit pomocí sbírkového konta Pomáháme jim přežít s číslem 43–6804660247/0100, a také prostřednictvím příspěvků z DMS. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt pak putuje částka 29, 59 nebo 89 Kč.

Zájemci mohou využít také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Tvar sms zprávy je DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka) a zasílá se na číslo 87 777. Platební kiosky jsou tak další možností, jak může veřejnost pomoci chránit ohrožené druhy zvířat.

