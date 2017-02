Přímo na peronu je mokro. Mají se cestující bát?

Praha - Ohrožen jsem se sice přímo necítil, ale někdo by být mohl. Těmito slovy ve středu jeden z cestujících upozornil Deník na problém, se kterým se při ranní jízdě do práce už druhým dnem setkal ve stanici I. P. Pavlova. Na kapající vozu ze stropu. Zatékání do stanic, ale i do tunelů sice v metru nikoho nijak zvlášť nepřekvapí – dopravní podnik dokonce vyvěsil ve vagonech plakáty s informací, kolik čerpadel s vodou v podzemí bojuje – tentokrát je to ale jiné, upozornil Karel Dvořák. Kapající voda vytvořila kaluž přímo na hraně peronu ve směru jízdy na Letňany.

„Někdo by mohl uklouznout a spadnout do kolejiště. Nebo mu kápne na hlavu, on se lekne, cukne sebou nebo uhne – a když se to stane zrovna ke chvíli, kdy bude přijíždět souprava, může být hotovo," maloval všímavý pasažér čerty na zeď. Navíc se prý problém stupňuje. „Včera to bylo kap – kap – kap; dneska už je to kapkap, kapkap," přiblížil Dvořák frekvenci několika kapek za sekundu.

Na mokru to neklouže

Ani mokrý povrch sice neklouže, jak se Deník na místě přesvědčil – kaluž neustále přiživovaná přítokem ze stropu, která je navíc přesně na rozhraní nástupiště a kolejiště, ovšem k bezpečnosti opravdu nepřispívá. Jenže: co s tím? Označit místo varovnou stojkou? Umístit ohrádku?

Nebo by stačil kbelík – ani ten by se v metru neobjevil poprvé – či případně pár hadrů, jaké jsou třeba o pár metrů výš ve vestibulu? S tímhle může být docela problém právě ve chvíli, kdy se nacházíme těsně u kolejiště. Zabezpečení snadno někdo může shodit (ať už omylem, nebo i úmyslně) do míst, kde se pohybují vlaky – a to by mohlo přinést ještě výraznější ohrožení…

Průsaků bude víc

Po upozornění Deníku se problém začal řešit, informoval Kryštof Čeřovský z dopravního podniku. „Toto zjištění bylo ihned předáno příslušným pracovníkům," konstatoval s vysvětlením, že průsak vody ve stanici je s největší pravděpodobností způsoben zaneseným a netěsným svodem odvádějícím prosakující vodu z nadloží.

I Čeřovský ve středu potvrdil to, čeho si často všimnou také pasažéři: voda v metru není výjimkou, a to i v místech, kde se s ní nepočítá. Pro příští týdny přitom počítat se zlepšením asi není možné – spíše naopak. „Vzhledem ke končící zimě lze ve stanicích metra předpokládat daleko častější výskyt podobných průsaků," konstatoval. S dodatkem, že pracovníci staničního personálu mají povinnost sledovat stav všech veřejných prostor – a případná zjištění ihned hlásit, aby mohla být zjednána náprava.

Známé jsou hadry u sloupů ve stanici Můstek

To, že průnik vody do stanice zdaleka není doménou jen „Pavláku" a červené trasy B, potvrzuje třeba zkušenost ze stanice Jinonice. Ta je nyní kvůli rekonstrukci spojené i s obnovou izolací proti vodě na více než půl roku uzavřena – a soli zanesené zatékající vodou usazené na skleněných tvarovkách obložení stěn bylo možno pozorovat dlouhodobě.

Známé jsou třeba také hadry u sloupů v přestupní stanici Můstek (kde se problém objevil po vybudování výtahu), stopy po řádění vody jsou ale dobře patrné například i na měděných prvcích přestupní stanice na Florenci.

Stáří stanice nemusí být rozhodující

Voda se nevyhnula mimo jiné ani stanici Háje. Přímo na I. P. Pavlova, byť nikoli ve stanici, ale v přímo sousedících prostorách, budil za mrazivých dnů „ledopád" ve stěně – a led na zdi se objevil třeba také na Pražského povstání.

Stáří stanice přitom nemusí být rozhodující. Překvapení v podobě vody kapající do nachystaného kbelíku čekalo předloni v létě v nové stanici Bořislavka už krátce po jejím otevření. Problém zde mělo na svědomí špatné utěsnění dilatační spáry.