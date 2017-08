Při přecházení magistrály už nepůjde o život. Díky přechodům a semaforům

Praha - Dopravní tepna se od konce letošního roku začne měnit v městský bulvár. Přibudou „zebry“ i lavičky. První změny budou na zkoušku.

Severojižní magistrála už nemá být bariérou. Pražští radní včera kývli na zklidnění mezi Nuselským a Hlávkovým mostem. To navrhla renomovaná dánská kancelář Gehl Architects.

Propustnosti aut se změny nedotknou

„Komunikace má lidi uvnitř města spojovat, ne rozdělovat. Takže v první etapě budeme klást důraz na lepší průchodnost přes magistrálu, aby se chodci při jejím přecházení nebáli o život a zároveň se pohybovali v atraktivním prostředí,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská. O jaké konkrétní změny půjde v prvé řadě, se veřejnost dozví do konce září, kdy má Institut plánování a rozvoje (IPR) odevzdat harmonogram jednotlivých úprav. Ty prvotní by měly nastat ještě letos a řidiči by je měli pocítit málo. „Půjde o úpravy náměstíček, parčíků a zákoutí. Propustnosti aut se to nedotkne,“ dodala Kolínská.

Změna se neosvědčí? Nevadí, stáhne se

Další opatření, které už se bude týkat i nových přechodů, chce IPR zkoušet na modelových situacích. „Otestujeme všechny chybějící přechody. Také využijeme stávající semafory, které doplníme novými přechody, tam se čekací doba neprodlouží,“ řekla Pavla Melková z kanceláře veřejného prostoru na IPR s tím, že takovým místem je dnes například I. P. Pavlova, kde už semafory jsou. Pokud se některé z těchto kroků ukážou jako zatěžující pro město, hodlá je IPR vzít zpět a odložit je na později, kdy například bude dostavěn Pražský okruh.

Postupná proměna magistrály potrvá několik let. Na jejím konci však nemá být silnice bez aut. „Počítáme, že to vždy bude živá třída, ale stále víc příjemná i pro chodce a pro obchody a město,“ dodala Melková.