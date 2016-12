Prezident Zeman sdělil své vánoční poselství. Mluvil o ekonomice i politice

Lány (Kladensko) /FOTOGALERIE/ - O ekonomice, politice, terorismu a dalších aktuálních tématech mluvila hlava státu ve svém vánočním poselství.

Zeman ocenil, že se stav ekonomiky promítá do životní úrovně

Prezident Miloš Zeman dnes ve vánočním poselství ocenil stav české ekonomiky. Promítá se podle něj i do životní úrovně prostřednictvím růstu průměrné mzdy, valorizace důchodů a nízké nezaměstnanosti. Hlavě státu vadí nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky, které podle Zemana podporují lidí odmítající nabízenou práci. Stejné problémy vytkl ve Sněmovně Zeman rozpočtu na rok 2017 při svém nedávném projevu před jeho schvalováním poslanci.

Zeman v dnešním projevu řekl, že ekonomika "dobře šlape" navzdory tomu, že se hospodářský růst mírně zpomalil. "Jsem velice rád, že v tomto roce vzrostla průměrná mzda o více než 1000 korun měsíčně, to se samozřejmě promítne i do valorizace starobních důchodů," řekl. Růst penzí byl podle něj naposledy ubohý, Zeman naopak ocenil očekávaný růst o zhruba 300 korun v příštím roce.

Dobrou zprávou je podle prezidenta i očekávaný vyrovnaný až přebytkový rozpočet za letošní rok. Vláda za bilanci rozpočtu vděčí růstu ekonomiky, ale také tomu, že se daří lépe vybírat daně a bránit daňovým podvodům, míní Zeman. "To všechno jsou dobré ekonomické zprávy," uvedl.

Průměrná mzda v Česku meziročně vzrostla o 1170 korun na 27.220 Kč, tedy o 4,5 procenta. Reálně, po odečtení inflace, se podle Českého statistického úřadu lidem výdělek zvýšil o čtyři procenta. Důchody v Česku podle zákona rostou vždy od ledna. V roce 2015 se upravily v průměru o 200 korun, od ledna 2016 jen o 40 korun. V únoru dostali důchodci jednorázový příspěvek 1200 korun. V lednu 2017 vzrostou důchody průměrně o 308 korun.

Zemanovi naopak vadí nízký objem veřejných investic. "Je o polovinu nižší, než byl v minulém roce, přitom právě investice zakládají naši budoucnost," uvedl. Podle Zemana se nedaří stavět dálnice a další dopravní stavby, takže stavebnictví klesá, i když by mělo být ukazatelem růstu.

Podobně jako na začátku prosince v projevu při schvalování státního rozpočtu na rok 2017 ve Sněmovně kritizoval dnes Zeman dotace na solární elektrárny. "I když tuto chybu způsobily v roce 2005 minulé vlády a parlamenty, to neznamená, že bychom proti tomu neměli bojovat," řekl. Zopakoval i svou kritiku vybraných sociálních dávek. Neměli by je dostávat nezaměstnaní, kteří odmítají nabízenou práci.

Prezident také vyzdvihl jarní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku jako významnou událost v oblasti ekonomické diplomacie. "Čína je největším zahraničním investorem v Německu, bylo by hloupé, abychom my nevyužívali obdobných příležitostí," řekl.

Prezident má podle Zemana uklidňovat, a ne stát na jedné straně

Prezident má uklidňovat, a ne stát na jedné straně koaličního sporu, vysvětlil dnes ve vánočním poselství prezident Miloš Zeman, proč při letošních hádkách ČSSD a ANO o reorganizaci policie nepodpořil žádnou ze stran. Politiku podle Zemana letos také určovaly krajské volby.

Hlava státu poděkovala všem dosavadním krajským zastupitelům a popřála štěstí jejich nástupcům. Zeman kritizoval předvolební průzkumy.



Změny v policii, které zahrnovaly mimo jiné sloučení protikorupčního útvaru a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), potvrdil v polovině června přes výhrady ANO či státních zástupců ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). ANO kvůli narychlo schvalovaným změnám hrozilo vypovězením koaliční smlouvy.



Zeman dnes řekl, že mu občas někdo vyčítá, že ve sporu se nepostavil na žádnou stranu. "Ale prezident má směřovat, uklidňovat. A když stojí pouze na jedné straně, tak to nemůže dělat. Přitom chyby u reorganizace byly na obou stranách," řekl. Předcházet změnám mělo podle Zemana projednání se státními zástupci, na druhé straně se podle něj přeceňuje úspěšnost ÚOOZ pod vedením Roberta Šlachty, který kvůli reorganizaci útvar opustil.



Prezident se vrátil i ke krajským volbám, které označil za významnou politickou událost letošního roku. "Chtěl bych pogratulovat těm, kdo ve volbách zvítězili, mimochodem v rozporu s průzkumy veřejného mínění, což opět dokazuje, že tyto průzkumy stojí za starou belu," uvedl. Krajským zastupitelům popřál, aby se jim dařilo alespoň jako jejich předchůdcům. Těm poděkoval.

Zeman odmítl dobrovolné přijímání migrantů do Česka

Prezident Miloš Zeman dnes ve svém vánočním poselství odmítl dobrovolné přijímání migrantů na území České republiky. Vytvářelo by to podhoubí pro teroristické útoky, o jejichž souvislosti s migrační vlnou podle Zemana již dnes téměř nikdo nepochybuje. Prezident také kritizoval současné vedení Evropské unie, které považuje za neschopné a byrokratické.

Zeman označil mezinárodní terorismus v souvislosti s útoky v Německu, Belgii a Francii za podstatný rys uplynulého roku. "Dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky," řekl v projevu proneseném v Lánech. Migrantům by se podle Zemana mělo pomáhat na jejich území, případně podporovat Itálii nebo Řecko, kudy uprchlíci do Evropy přicházejí.

Přijímání muslimů, kteří jsou podle Zemana v Česku "těžko slučitelní", by mohlo vytvářet podhoubí pro případné útoky. "Právě proto jsem odpůrcem názoru, že by bylo vhodné v příštích dvou letech na naše území umístit zhruba 6200 migrantů na bázi takzvané dobrovolnosti a že by bylo vhodné na tyto účely vynaložit přibližně 600 milionů korun," uvedl.

Zeman se v části svého projevu, kde se věnoval zahraniční politice, vrátil i k rozhodnutí Britů odejít z Evropské unie. Z tzv. brexitu je smutný, protože podle něj oslabuje Velkou Británii i unii. "Ale nechci svádět vinu na občany Británie," uvedl.

Vina podle něj leží na současném vedení Evropské unie. "Které je naprosto neschopné, byrokratické a způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí. A není dokonce schopno ani splnit tak zásadní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie," uvedl Zeman.

Ocenil naopak zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států, mohlo by totiž podle něj zlepšit české vztahy s USA. V souvislosti s americkou prezidentskou volbou zkritizoval některá média, která podle Zemana připomínala volební štáb Trumpovy demokratické soupeřky Hillary Clintonové.

Zeman odmítl cenzuru internetu, varoval před novodobým Koniášem

Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství odmítl pokusy cenzurovat internet. Zřejmě v souvislosti s chystaným vznikem centra určeného i pro boj s dezinformacemi v kyberprostoru Zeman uvedl, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo novodobým Koniášem. Česko podle Zemana nepotřebuje cenzuru a ideovou policii. Cenzurují ti, kdo nemají dost argumentů, uvedl prezident.



Vnitro připravuje k 1. lednu centrum, které se bude zabývat bojem proti zahraničním i domácím dezinformacím a propagandě zejména na internetu. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) půjde o malý útvar asi 20 lidí. "Nepřál bych si, aby ministerstvo vnitra bylo novodobým Koniášem," uvedl dnes Zeman v odkazu na jezuitského kazatele Antonína Koniáše (1691-1760). Ten je hlavně zásluhou díla Aloise Jiráska veřejnosti znám jako fanatický palič knih a pronásledovatel českých protestantů. Část historiků však pokládá takový obraz za přehnaný a jednostranný.



Nový odbor bude součástí Centra boje proti terorismu, které vzniklo v reakci na teroristické útoky v Evropě. Zjištění by měl předávat policii, armádě a tajným službám. Jedna z částí odboru se navíc bude specializovat na zjišťování dezinformací z otevřených zdrojů (včetně sociálních sítí) a jejich vyvracení. Lidé by měli pravdivou informaci získat během několika minut nebo hodin. Časem by podobné skupiny měly vznikat i na dalších ministerstvech, za koordinaci bude zodpovídat úřad vlády.



"Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie," řekl dnes Zeman. Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, pouze dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá, míní prezident.



Prezident, respektive jeho mluvčí Jiří Ovčáček, má podle internetového odborníka Daniela Dočekala ve zvyku hojně citovat dezinformační weby a podivné zdroje informací. "Lze tak poměrně dobře chápat, proč mu tolik vadí, že se někdo snaží upozorňovat na zásadní a problematické zdroje dezinformací, propagandy, manipulací a lží. Má sice pravdu v tom, že cenzura je nepřípustná, ale to, o čem hovořil ve vánočním poselství, není otázka cenzury, ale nutné osvěty. Skutečně nepotřebujeme cenzuru, ani ideovou policii, nutně ale potřebujeme konec záplavy dezinformací a lží. Sám prezident by tomu mohl velmi napomoci i tím, že sám bude dbát na to aby vždy poskytoval pouze podložené informace a nebyl tak, ať už on, nebo jeho mluvčí, hlásnou troubou dezinformačních webů," podotkl Dočekal.



Zeman kritizoval i vznik seznamu dezinformačních internetových stránek v režii think-tanku Evropské hodnoty. Ten v polovině prosince oznámil, že od dezinformačních webů z jeho seznamu stáhla svou reklamu například Česká spořitelna. "Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii," řekl Zeman.



Podle ředitele think-tanku Radka Hokovského jsou slova prezidenta velmi zavádějící. "Nikde nevoláme po cenzuře, pouze poukazujeme na dezinformační projekty, které systematicky manipulují veřejnost. Nesnažíme se je ani umlčet, ani zakázat," reagoval Hokovský.

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana

Vážení a milí spoluobčané,

setkáváme se opět po roce, abychom společně přemýšleli nad tím, co se v tomto roce událo. Víte, o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě a že když nám někdo podá sklenici, která je z poloviny naplněná, tak každý Čech řekne, že ta sklenice je poloprázdná, a nikdo z nás neřekne, že je poloplná. Přesto se domnívám, že máme důvod k radosti.

Už minulý rok jsem vám říkal, že skončila blbá nálada, a události posledního roku to potvrzují. Jaké mám pro to důvody: za prvé, poměrně dobře šlape naše ekonomika, i když hospodářský růst se proti minulému roku poněkud zpomalil. Ale k čemu by nám byl hospodářský růst, kdyby se nepromítal do růstu životní úrovně. A proto jsem velice rád, že v tomto roce vzrostla průměrná mzda o více než tisíc korun měsíčně. A to se samozřejmě promítne i do valorizace starobních důvodů, která minule byla ubohou částkou 45 korun, a teď by měla dosáhnout minimálně 300 korun.

Velmi dobrou zprávou je i to, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Nu a chtěl bych dodat, že také je zde nejnižší podíl relativní, zdůrazňuji relativní chudoby v Evropské unii. To znamená máme nejmenší diferenciaci majetkovou a příjmovou mezi těmi nejbohatšími a těmi nejchudšími. To všechno jsou dobré zprávy, k nimž přistupuje i to, že poprvé po mnoha a mnoha letech budeme mít vyrovnaný, nebo dokonce přebytkový rozpočet, což je způsobeno nejenom tím, že roste ekonomika, ale také tím, že se lépe vybírají daně a brání se daňovým podvodů. To všechno jsou tedy dobré ekonomické zprávy.

A teď, co se nepodařilo. Za prvé: objem veřejných investic je o polovinu nižší, než byl v minulém roce a přitom právě investice zakládají naši budoucnost, naši ekonomickou výkonnost, a tedy i budoucí životní úroveň. Je to způsobeno mimo jiné i tím, že se stále nedaří stavět dálnice a další dopravní stavby. Že naše stavebnictví klesá, i když by mělo být ukazatelem konjunktury. Za druhé: naše ekonomika, tedy i náš rozpočet, je stále zatížena nesmyslnými dotacemi zejména na solární elektrárny. Vždy uvádíme, že jestliže tržní cena silové elektřiny je jedna koruna za jednu kilowatthodinu, pak díky dotacím je to u solárních elektráren 15 korun za kilowatthodinu. A kvůli tomu naše domácnosti, ale i naše podniky vydávají zbytečně velké peníze za předraženou elektřinu. Nu a, i když tuto chybu způsobily v roce 2005 minulé vlády a minulé parlamenty, tak to neznamená, že bychom proti tomu neměli bojovat a hledat možnost jak nefinancovat solární barony, ale ty, kdo elektřinu spotřebovávají. Nu a třetí a poslední věcí, kterou bych vytknul jako nedostatek, jsou některé sociální dávky. Přátelé, já nejsem necita a já chápu, že je zapotřebí pomáhat matkám samoživitelkám, rodinám s malými dětmi a podobně. Ale nechápu, když zde máme téměř 400.000 nezaměstnaných a 150.000 volných pracovních míst, proč bychom měli pomocí sociálních dávek podporovat i lidi, kteří odmítají nabízenou práci a vysmívají se těm, kteří každý den poctivě chodí do práce. I toto je nikoli zanedbatelný zdroj rozpočtových úspor. Tolik k naší ekonomické problematice, a jak vidíte, bilance je pozitivní, i když každá mince má dvě stránky a i když si musíme upřímně říci i o našich nedostatcích.

Pokud jde o naši politickou situaci, jistě znáte stupňování slova nepřítel: první stupeň nepřítel, druhý stupeň úhlavní nepřítel a třetí stupeň koaliční partner. Někdy se k tomu mimochodem dodává i čtvrtý stupeň, což je člen vlastní politické strany, ale zůstanu u toho třetího stupně.

Je jasné, že v koaliční vládě, kterou máme, občas propukají rozmíšky a některé z nich mohou vést i k pádu vlády, tak se málem stalo v debatě o reorganizaci policie. Snažil jsem se do této debaty zasáhnout, pozval jsem dva soupeřící ministry ke společnému stolu a věnoval jsem jim šachové hodiny, které ukazovaly za pět minut dvanáct. Občas se mi vyčítá, že jsem se v tomto sporu nepostavil na žádnou stranu, ale prezident má smiřovat, prezident má uklidňovat, a když stojí pouze na jedné straně, tak to samozřejmě nemůže dělat. Přitom chyby u reorganizace policie byly na obou stranách. Na jedné, že se tato reorganizace včas neprojednala se státními zástupci. Na druhé, že se poněkud přeceňoval význam a úspěšnost jednoho policejního útvaru, který sice sliboval, že odhalí mafiány, ale nakonec z toho odhalení byly pouze nezdaněné kabelky Jany Nagyové.

Další významnou událostí byla oblast krajských voleb a jako člověk, který projel čtyřikrát za sebou všechny kraje, bych chtěl především velmi poděkovat všem bývalým krajským zastupitelům, ať v koalici, nebo v opozici, protože vím, že poctivě pracovali pro rozvoj svého kraje. Chtěl bych blahopřát těm, kdo v krajských volbách zvítězili, mimochodem v rozporu s průzkumy veřejného mínění, což opět dokazuje, že tyto průzkumy stojí za starou belu. Nu a chtěl bych jim popřát, aby se jim dařilo přinejmenším stejně tak dobře, jako jejich předchůdcům a pokud možno i lépe. Vím, že je určité napětí, když se sestavují komunální krajské a nebo parlamentní koalice, protože při tomto sestavování musíte vyhrát dvakrát. Nejdříve musíte vyhrát ve volbách a přesvědčit občany jako voliče, ale potom také, pokud náhodou nedostanete padesát procent hlasů, musíte přesvědčit i koaliční partnery. Sám zastávám názor, že nejstabilnější koalice je taková, která sdružuje strany nebo hnutí s podobným programem. Zatímco koalice, která je slepená ze subjektů s velmi odlišným programem může být nestabilní a může se časem rozpadnout. Nicméně chtěl bych popřát všem krajským koalicím, aby vydržely a aby byly úspěšné.

Třetí a poslední oblast, o které bych s vámi rád mluvil, je oblast zahraniční politiky. Zažili jsme brexit a na rozdíl od těch, kdo se z něj radují, já jsem z brexitu smutný, protože oslabuje, jak Velkou Británii, tak Evropskou unii. Ale nechci svádět vinu na občany Velké Británie, kteří se svobodně rozhodli v referendu. Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí, a není dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie.

Naše vláda má ve svém programovém prohlášení ekonomickou diplomacii a já se domnívám, že ekonomická diplomacie má dva základní úkoly. Za prvé podporovat naše exportéry na zahraničních trzích a za druhé přitáhnout k nám zahraniční investice, pokud možno s vysokou přidanou hodnotou. Velmi významnou událostí v této souvislosti byla návštěva čínského prezidenta v naší republice, během které bylo podepsáno 30 významných hospodářských dohod. Jistě víte, že náš nejúspěšnější podnik Škoda Auto vyváží nejvíce svých automobilů právě do Číny, ale je méně známé, že Čína je největším zahraničním investorem v sousedním Německu, a bylo by hloupé, abychom i my nevyužívali obdobných příležitostí.

Velmi podstatným rysem uplynulého roku byl mezinárodní terorismus. Naposledy se projevil událostmi v Berlíně, ale předtím ve Francii, v Belgii a dalších zemích. Dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky. Právě proto jsem odpůrcem názoru, že by bylo vhodné v příštích dvou letech na naše území umístit zhruba 6200 migrantů na bázi takzvané dobrovolnosti, což je ovšem téměř totéž jako povinné kvóty a že by bylo vhodné pro tyto účely vynaložit přibližně 600 milionů korun. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali migrantům na jejich území nebo sousedním území. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali Itálii nebo Řecku, které čelí migrační vlně, ale umístit muslimské těžko slučitelné migranty na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky a předtím bych chtěl znovu a s plnou vážností varovat.

Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.

Poslední poznámka, kterou bych rád k této věci řekl, jsou americké prezidentské volby. Velice mě potěšilo vítězství Donalda Trumpa. Mám rád jeho razantní styl. Vážím si toho, že bojuje jak proti ilegální migraci, tak proti islámskému terorismu a pevně doufám, že jeho zvolením se dále zlepší naše vztahy se Spojenými státy americkými. S pobavením jsem v některých médiích včetně veřejněprávních viděl, že tato média tak trochu vypadají jako volební štáb Hillary Clintonové, a myslím si, že je to chyba, protože opravdu profesionální novinář má informovat objektivně a nezávisle a nemá občanům vnucovat svoje vlastní názory. Doufám, že tato zkušenost pro naše novináře bude poučením.

Milí přátelé, co říci závěrem. Minulý rok jsem vám přál naplněný život a to vám samozřejmě přeji i dnes, ale k tomu naplněnému životu bych vám chtěl popřát radost a úsměv. Přál bych si, abychom všichni se na sebe někdy dokázali usmát, a nikoli škaredit se, abychom si dokázali podat ruku, a i když máme různé názory, abychom těmto názorům dokázali naslouchat a neposlouchali jenom svoje vlastní názory. A na tuto radost a na tento úsměv bych vám teď chtěl připít poloplnou, zdůrazňuji ještě jednou, poloplnou sklenicí vína. Na vaše zdraví a na vaši životní pohodu. Šťastný a veselý nový rok.