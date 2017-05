Prezident Zeman podle Sobotky opustil nadstranický přístup

Praha - Prezident Miloš Zeman podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) opustil nadstranický přístup a straní hnutí ANO. Pokud Zeman ministra financí Andreje Babiše (ANO) neodvolá, premiér se bude chtít sejít kvůli dalšímu postupu s ústavními právníky a experty. Řekl to dnes v televizi Prima. Zároveň odmítl, že by si sociální demokracie objednala sledování Babiše. Nahrávky, které šéfa hnutí ANO zachycují, jak mluví o článcích v médiích, která mu v minulosti patřila, by podle něj měla vyšetřit policie.

Premiér Bohuslav Sobotka Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Sobotka v úterý oznámil demisi vlády, po dalším vývoji se ale v pátek rozhodl ji nepodat a Zemanovi navrhl pouze odvolání Babiše. Prezident se chce s návrhem podrobně seznámit v pondělí, rozhodnutí ale plánuje až po návratu z Číny po 18. květnu. ČTĚTE TAKÉ: Nečekaný obrat. Sobotka demisi nepodá, poslal návrh na odvolání Babiše Hrad v pátek zpochybnil platnost návrhu na odvolání Babiše Podle ústavních právníků mu ústava nedává příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů. Podle premiéra by se tak mělo stát v řádu několika pracovních dnů. Pokud tak Zeman neučiní, chce se Sobotka sejít ohledně dalšího postupu s ústavními právníky a experty. „Předpokládám, že prezident republiky se vyvaruje toho, aby mohl být podezírán z porušování ústavy," řekl. Pražský hrad v pátek zpochybnil platnost návrhu na odvolání Babiše, protože obsahuje konkrétní datum odvolání. Sobotka zopakoval, že takto postupoval v minulosti při odvolávání sedmi ministrů své vlády a Pražský hrad nikdy tyto návrhy nezpochybnil. ČTĚTE TAKÉ: Bývalý redaktor MF Dnes Přibil: S Babišem jsem se sešel, nic jsem nenahrával Sobotka konkrétní kandidáty komentovat nechtěl Podle premiéra musí být nyní nejprve Babiš odvolán a pak je připraven se sejít s hnutím ANO a jednat o novém ministrovi financí. Konkrétní kandidáty, kteří by mohli Babiše nahradit, komentovat nechtěl. Důležité podle něj je, aby nebyli ve stejném střetu zájmu jako Babiš. Nevyjádřil se ani k možnosti, že by se ministryní stala dosavadní náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. O možnosti, že by ji ANO nominovalo, informoval server Echo.cz. Podle něj není členkou hnutí, je s ním ale propojena přes rodinné příslušníky. Hnutí ANO je podle Kalouska divizí Agrofertu Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek v Otázkách Václava Moravce v České televizi prohlásil, že pokud má být nový ministr nominován za hnutí ANO ale bez vazeb na firmu Agrofert, je to nerealizovatelný protimluv. Hnutí ANO je podle něj politickou divizí Agrofertu. Pokud Sobotka navrhne na ministra financí kohokoli, koho navrhlo hnutí ANO, udělá pouze kosmetickou změnu, nikoli věcnou. „Pokud by chtěl udělat věcnou změnu a opravdu by chtěl, aby objektivně ty věci byly na ministerstvu vyšetřeny, pak by mu pravděpodobně nezbylo nic jiného, než aby nechal pověřit sám sebe," prohlásil Kalousek. ČTĚTE TAKÉ: Premiér: Mezi Zemanem a Babišem je "mocenský pakt" Zeman podle Sobotky opustil nadstranický přístup „Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je koaliční smlouva v kómatu a je otázkou, zda je definitivně mrtvá, nebo ji lze ještě oživit. Podle něj by bylo nejsprávnějším řešením co nejméně hýbat s vládou a nechat ji pracovat až do řádných voleb. A tím, že demise předsedy vlády nepřijde, tak je otázka, jestli můžeme mluvit o krizi," poznamenal. Sobotka v neděli také řekl, že Zeman opustil nadstranický přístup a straní jednomu hnutí, jednomu předsedovi koaliční strany a jednomu ministrovi financí. Premiér se vyjádřil ke kompromitujícím nahrávkám Babiše Právu v pátek řekl, že Zeman a Babiš uzavřeli mocenský pakt. Dnes dodal, že tento pakt se potvrdí, pokud prezident ministra financí neodvolá. Kalousek v ČT na adresu prezidenta i Babiše prohlásil, že oba začali mít stejné cíle i zájmy, které jsou tak silné, že nutí Zemana nést za Babiše kůži na trh. "Každý, kdo bude volit ANO, musí vědět, že volí zájmy Miloše Zemana a naopak," řekl předseda TOP 09. "Prostě Zeman a Babiš jedno jsou, to je po tomto týdnu zcela jasné," dodal. Premiér se vyjádřil i ke kompromitujícím nahrávkám Babiše, které se objevily v uplynulém týdnu na internetu. Řekl, že při jeho pátečním rozhodnutí o návrhu na odvolání ministra financí hrály důležitou roli, protože Babiš opakovaně ve věci ovlivňování médií lhal. Zároveň odmítl, že by si nahrávky objednala sociální demokracie. Babiš v pátek kvůli nahrávkám podal trestní oznámení a naznačil, že za nimi stojí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Sobotka řekl, že záležitost, kdo je pořídil, musí vyšetřit policie. ČTĚTE TAKÉ: Sobotka nekomentoval svou další roli ve vládě a ČSSD

Autor: ČTK