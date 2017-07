Přes ČR se ode dneška vracejí ze cvičení konvoje americké armády

Praha - Českem ode dneška do pondělka projede šest konvojů s maximálně 300 americkými vojáky, kteří se vracejí ze cvičení Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Hranice překročí u Břeclavi a po dálnicích kolem Brna, Prahy a Plzně přejedou u Rozvadova do Německa. První konvoj by měl na české území vjet ve čtvrtek kolem 17.00. Ve čtvrtek to sdělil generální štáb české armády.

Konvoj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Celkem se bude jednat v této fázi přesunů o průjezd šesti proudů logistické techniky (vždy do 20 vozidel a do 50 vojáků)," uvedl generální štáb. Konvoje budou doprovázet vozidla Vojenské policie a státní policie. Američtí vojáci budou nocovat v posádce Rančířov na Jihlavsku. ČTĚTE TAKÉ: Prahou projel konvoj amerických historických vozidel. Připomněl konec války Po jednom konvoji je naplánováno na sobotu „Během přesunů nejsou plánovány ukázky pro veřejnost," doplnil generální štáb. První dvě kolony americké vojenské techniky projedou Českem ve čtvrtek a v pátek, další dvě v pátek a v sobotu. Po jednom konvoji je naplánováno na sobotu a neděli a na neděli a pondělí. Všechny by do Česka měly vjet u Břeclavi v odpoledních až večerních hodinách.

Američtí vojáci projížděli Českem i cestou na cvičení Saber Guardian 2017. Ve dvou vlnách na přelomu května a června a poté června a července tehdy přes Česko jelo zhruba 1600 amerických vojáků v asi 450 vozidlech. Ze cvičení, do kterého se zapojilo asi 25 tisíc lidí, se část jednotek vrací po železnici mimo Českou republiku. ČTĚTE TAKÉ: Americký konvoj projíždí ČR. Součástí jsou i obrněné vozy Stryker Českem za poslední dva roky projelo několik podobných konvojů. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu ozvala spousta hlasů odpůrců NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.





