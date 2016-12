Přemíru cukroví můžete vypotit úplně zdarma

Praha – Mezi vánočním hodováním a lenošením je dobré si občas protáhnout kostru. A nemusí to být jen obligátní procházka. S nepřebernou nabídkou pro Pražany – a to s nabídkou za opravdu dobrou cenu – přichází osvědčená kampaň magistrátu Týden sportu zdarma. „Pro nás je projet završením roku 2016, kdy Praha byla Evropským hlavním městem sportu," připomněl náměstek primátorky pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.

Více než stovka bezplatně zpřístupněných sportovišť nejen nabídne široké příležitosti k výběru, ale v době, kdy si většina lidí užívá volna, také poskytne možnost vyzkoušet si různé sporty. Ano – třeba ty, které vám někdy připadaly zajímavé, možná i docela lákavé, ale skončilo to konstatováním hatícím všechny plány: není čas.

Nyní jde jen o to, aby byla chuť. V rámci projektu již tradičně otevírajícího volný přístup na sportoviště se najdou rozmanité možnosti – a ani o čas by neměla být nouze. Což si takhle vyzkoušet třeba pohyb na horolezecké stěně? Zrovna k tomu se od neděle lze bezplatně věnovat hned na pěti místech v metropoli. V nabídce totiž zdaleka nejsou jen možnosti návštěv fitness center, což by se mohlo stát inspirací pro úvahy o budoucích novoročních předsevzetích, nebo typicky zimní bruslení či plavání s otužilci.

Nabídku více než stovky sportovišť po celé metropoli, která budou volně přístupná od neděle do soboty příštího týdne – mezi 25. a 31. prosincem – přinesly ve čtvrtek internetové stránky na adrese www.prahasportovni.cz. Na výběr je 36 různých sportů – a doslova od A až do Z: od aerobiku až po zdravotní cvičení.

Webová databáze příležitostí k aktivnímu pohybu nabízí možnost vyhledávat podle místa, data či sportovního odvětví. Zvlášť u atraktivních sportů se přitom nevyplatí otálet. Vánoční dárek pro Pražany, kteří sváteční čas nespojují jen s vidinou stromečku, cukroví či televizních pohádek a chtějí jej prožívat aktivněji než jen pochůzkou od stolu k autu a hurá po návštěvách, lze totiž snadno prošvihnout. Zkušenost z uplynulých let totiž ukazuje, že ne na všechny se musí dostat. Mnohde je vzhledem k omezené kapacitě vyžadováno přihlášení prostřednictvím telefonu nebo on-line (internetová rezervace na konkrétní dny je otevřena 48 hodin před začátkem sportovní aktivity) – a platí, že kdo dřív přijde, uspěje.

Důležité je také mít na paměti, že přístup zdarma není ve vánočním a povánočním čase po celou otevírací dobu zapojených sportovišť, ale jen ve vybraných dnech a hodinách. I tak je nabídka náramně bohatá. Loni jí podle Dolínkových slov využily desetitisíce lidí. Stejně jako předloni. Kampaň oceňují jak návštěvníci, tak i provozovatelé sportovišť: Týden sportu zdarma jim nabízí příležitost dát o sobě vědět – a stává se, že leckterý z vánočních návštěvníků se pak začne objevovat i během následujícího roku. I to patří k poslání projektu: lidem, kteří hledají náplň volného času, nabídnout příležitost vyzkoušet si různé pohybové aktivity „nanečisto", aby si mohli vybrat, co je nejvíc osloví.

