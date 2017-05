Premiér v pátek odešle demisi Valachové na Hrad, prezident však váhá

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pátek odešle prezidentovi plánovanou demisi ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Zároveň navrhne jejího nástupce v čele resortu. Předseda vlády to dnes řekl serveru iDNES.cz. Sobotka se v pátek s Valachovou sejde a po setkání bude následovat tisková konference. Dá se předpokládat, že se na ní oba politici vyjádří k demisi Valachové, sdělil mluvčí úřadu vlády Martin Ayrer. Prezident Miloš Zeman dnes v televizi Barrandov naznačil, že s přijetím demise možná počká.

"Já jsem připraven zítra (v pátek) poslat na Hrad jednak demisi paní Valachové k 31. květnu a jednak návrh na nového ministra školství," řekl Sobotka serveru iDNES.cz. Jméno nástupce ministryně Valachové ale odmítl sdělit s tím, že o něm chce nejprve informovat hlavu státu.

Prezident Zeman naznačil, že s přijetím demise Valachové možná počká. "Je to jedna z možných variant," odpověděl na TV Barrandov na otázku, zda může nechat ministryni v demisi až do konce funkčního období. Měnit ministry pět měsíců před volbami podle Zemana není rozumné. "Já budu Katku Valachovou ještě přemlouvat, aby si to rozmyslela, protože vím, že velká část odborné veřejnosti je pro to, aby zůstala ve funkci," podotkl prezident.

Premiér Sobotka se s Valachovou v pátek setká. "Předseda vlády Bohuslav Sobotka okomentuje aktuální situaci na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy," uvedl Ayrer k páteční schůzce.

Ministryně školství Valachová se rozhodla rezignovat k 31. květnu, aby převzala politickou odpovědnost za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Ta je podezřelá, že se se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou domlouvala na rozdělování investičních dotací.

Ministryně rezignaci oznámila v době, kdy vládu odmítal opustit bývalý vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) kvůli pochybnostem o jeho obchodování.

Zeman se bude chtít s Valachovou sejít. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček v úterý řekl, že by se tak mělo stát příští týden. Zeman bude ale od nedělního večera do středečního odpoledne na návštěvě Jihomoravského kraje. Není tedy jasné, zda se schůzka uskuteční ještě do konce května.

Senátní podvýbor pro sport dnes Sobotku vyzval, aby demisi Valachové nepřijímal. Podle senátorů by měla ve funkci zůstat kvůli řešení dalšího financování českého sportu. Podobnou výzvu už před dvěma týdny vyslala k předsedovi vlády Národní rada pro sport.