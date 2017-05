Nečekaný obrat. Sobotka demisi nepodá, poslal návrh na odvolání Babiše

/ANKETA/ Premiér Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci sdělil, že demisi vlády nepodá. Důvodem je podle něj vybočení Miloše Zemana z ústavních zvyklostí a praxe. Prezident hodlal demisi pojmout jen jako výměnu předsedy vlády, nikoliv pád kabinetu. Namísto demise premiér záhy na Hrad odeslal návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše. Očekává, že ho hlava státu bez odkladu odvolá.

Vládní krize začala, když premiér Bohuslav Sobotka avizoval demisi vlády kvůli signálům prezidenta Miloše Zemana, že nepřijme odvolání vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), zatíženého aférami s jeho firmami či s nákupem korunových dluhopisů.

Podle premiéra, který včera navštívil prezidenta Miloše Zemana na Hradě, si prezident demisi vykládá jinak, než podle ústavních zvyklostí. Dle Zemana jde prý jen o demisi premiéra, nikoliv celé vlády. Proto se Sobotka rozhodl demisi nepodat. Podle něj nemá smysl, aby z vlády odešel pouze on.

Sobotka také dodal, že ČSSD nebude bránit tomu, aby se nahrávkami, kde Babiš uráží své kolegy z vlády i novináře a domlouvá články proti svým politickým oponentům, zabývala Sněmovna na mimořádné schůzi. Podle ČT24 ji Jan Hamáček (ČSSD) svolá ve středu 10. května od 13 hodin.

"K mému velkému překvapení začal prezident republiky veřejně interpretovat ústavu zcela v rozporu s ústavními zvyklostmi, zcela v rozporu s ústavní praxí, která tady byla bez výjimky v uplynulých letech v České republice realizována," řekl. "Ministr financí, který je reálně zatížen rozsáhlými skandály, by při takovéto interpretaci ze strany prezidenta ve vládě zůstal," dodal Sobotka.

Na pražském Střeleckém ostrově, kam přišel dnes po poledni pokládat věnec, podpořil premiéra Sobotku předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle ČT24 sice "nemůže zveřejňovat stanoviska k interpretaci ústavy ve stávající politické krizi". Poukázal ovšem na knižní komentář, podle kterého znamená demise premiéra demisí vlády.

Sobotka věří, že se prezident bude řídit ústavou České republiky a Babiše bez odkladu odvolá. "Věřím, že alespoň v tomto případě bude prezident republiky postupovat v souladu s Ústavou," uvedl.

Že byl návrh na odvolání Babiše na Hrad doručen, potvrdil mluvčí vlády Martin Ayrer. Sobotka se přiklání k tomu, aby ministr financí skončil k 9. květnu.

Návrh na odvolání ministra financí A.Babiše z vlády byl doručen na Pražský hrad. Premiér @SlavekSobotka jej navrhuje odvolat k 9.5. 2017. — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 5. května 2017

Zeman rozhodne až po návratu z Číny

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka ale prezident zatím odvolat minitra Babiše nehodlá. Podle Parlamentních listů by měl Miloš Zeman rozhodnout až po návratu z Číny ve druhé polovině května.

Hrad raději počká, zda si Sobotka své rozhodnutí ještě nerozmyslí. "Premiér mění názory každou hodinu. Pan prezident nebude spěchat. Počká, jestli se názor pana premiéra zase nezmění. Ukázalo se, že slova pana premiéra neplatí. Pan prezident má teď před sebou důležité návštěvy Libereckého kraje i Čínské lidové republiky," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Zoufalý premiér se právě snaží stáhnout do bahna celou republiku. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. května 2017

Mluvčí prezidenta Ovčáček navíc pro server echo24.cz uvedl, že Hrad chce nejprve prozkoumat, zda je Sobotkův dokument na odvolání ministra Babiše vůbec platný. Důvod? Premiér v něm uvedl konkrétní datum na odvolání, což není podle Hradu v souladu s Ústavou.

ANO by ve vládě zůstalo

Za zcela nepochopitelné považuje počínání Miloše Zemana v době krize europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. "Prezident pojede nejprve do Číny a až pak bude řešit další vývoj krize ve vládě. Pro prezidenta by ale měla být na 1. místě situace doma," napsal na Twitteru.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) očekává, že ANO jmenuje na pozici ministra financí někoho jiného. "Pokud to nebude hlavní účetní Agrofertu, ale bude to někdo, kdo je schopen ministerstvo vést profesionálně a nezávisle, nebudeme bránit tomu, aby tam ten člověk nastoupil," citovala Chovance ČT24.

I přes odvolání ministra Babiše by ANO ve vládě pokračovalo. "Jsme tak dohodnuti," řekla novinářům Karla Šlechtová po schůzce členů vlády za ANO s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Babiš považuje argumenty za směšné

Babiš nechá rozhodnutí o svém případném odvolání na prezidentovi Miloši Zemanovi. ČTK řekl, že nevidí důvod ke svému odchodu z vlády a Sobotkovy argumenty považuje za směšné. "Co na to říct, pan premiér mění stanovisko počtvrté za pár hodin. Ty jeho argumenty jsou směšné," řekl. Postoj premiéra je prý součástí kampaně ČSSD proti němu.

Zopakoval, že je sledován a odposlouchávám agenturou, která má blízko k rozvědce spadající pod ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). "Nemám na to samozřejmě důkazy, ale ty informace jsou. Považuji to za skandální spiknutí. ČSSD používá všechny prostředky, aby mne likvidovala," uvedl. Odkázal tak na publikované odposlechy, které mají dokazovat, že jako vlastník médií ovlivňoval jejich obsah.

Předseda vlády podle něj dělá z politické situace bramboračku a chová se nenormálně: "Ty jeho připomínky ohledně daní jsou lži. Já daně řádně platím, splnil jsem svůj závazek vůči Sněmovně"

TOP 09 se Sobotkou souhlasí

Se změnou rozhodnutí premiéra souhlasí šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Na svém twitterovém účtu mu při snaze odvolat ministra financí Babiše přislíbil podporu.

Oceňuji, že pan premiér pochopil, že demise byla tragickou chybou. Ve snaze odvolat skandály zatíženého AB může počítat s podporou TOP 09. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. května 2017

Do Kalouska se ihned opřel Ovčáček. "Je dojemné sledovat, jak politici TOP 09 v čele s M. Kalouskem brání svého spojence B. Sobotku proti zlému Hradu," uvedl mluvčí na svém twitterovém účtu.

Je dojemné sledovat, jak politici TOP 09 v čele s M. Kalouskem brání svého spojence B. Sobotku proti zlému Hradu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. května 2017

Podle zástupců Starostové a nezávisí (STAN) jde o nejméně špatné řešení. "Dnešní rozhodnutí Bohuslava Sobotky považuji za nejméně špatné řešení z ostatních špatných řešení," umístil na twitter předseda STAN Petr Gazdík.

Dnešní rozhodnutí @SlavekSobotka považuji za nejméně špatné řešení z ostatních špatných řešení. — Petr Gazdík (@petrgazdik) 5. května 2017

Souboj s mocenským kartelem

Za premiéra se postavil poslanec Jan Fárský. Naopak za přístup k celé situaci zkritizoval prezidenta Zemana. "Sobotka vyzval na souboj mocenský kartel Zeman-Babiš východního typu. Výhra je nejistá, ale bojovat musí. Díky," napsal na Twitteru.

Zeman Ústavu nevykládá, ale ohýbá. Kým je, když vlastní stanovené ústavní zvyklosti pokládá za idiotské? — Jan Farský (@JanFar_sky) 5. května 2017

Sobotka se setkal s pochopením i u vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. Podle něj premiér udělal jedinou možnou věc, aby nedošlo k destabilizaci kabinetu jako celku, napsal České televizi. "Logický krok, který chápu. V situaci, kdy prezident republiky deklaruje, že si vykládá ústavu jinak, než bylo zvykem dlouhodobě, tak by to mohlo uvést celou republiku v chaos. To je věc, která je naprosto nepřijatelná," řekl Bělobrádek.

I Mladí sociální demokraté (MSD) žádají prezidenta Zemana, aby se řídil Ústavou.

Zeman nerespektuje přísahu, Ústavu ani ústavní zvyklosti a kope za lháře a oligarchu. Ve hře je osud demokracie! @CSSD @SlavekSobotka — MSD (@Mladi_SocDem) 5. května 2017





"S ohledem na situaci posledních dvou dnů, kdy prezident naznačil, že nebude ctít ústavní zvyklosti považuji premiérův krok za správný," souhlasil na Twitteru ministr zemědělství Marian Jurečka.

Sobotkovo rozhodnutí podle Jurečky ovlivnila i nahrávka, kde Babiš úkoluje novináře MF Dnes. "Pokud se tady objevila nahrávka, která ukazuje na to, že člen vlády úkoluje své novináře, jakým způsobem a kdy mají psát o jiných členech vlády a řídí tady mediální kauzy, to je něco nepřijatelného," řekl ČTK Jurečka.

ODS i KSČM trvají na předčasných volbách

Jiný pohled na vyhrocenou situaci má ovšem ODS, která dál navrhuje předčasné parlamentní volby. Její předseda Petr Fiala uvedl, že ministr Babiš i premiér Sobotka jen prohlubují v České republice krizi, způsobují chaos a kauzu označil za absurdní divadlo. "ODS znovu opakuje, že jediným řešením je zkrácení volebního období a předčasné volby v co nejbližším reálném termínu, tj. začátkem září," uvedl v tiskovém prohlášení Petr Fiala.Čtyři dny cirkusu a jsme tam, kde na začátku. Hanebné hazardování s pověstí české politiky doma i v zahraničí.

Čtyři dny cirkusu a jsme tam, kde na začátku. Hanebné hazardování s pověstí české politiky doma i v zahraničí. — Petr Fiala (@P_Fiala) 5. května 2017

Premiér se probudil, ale pozdě. Premiér @SlavekSobotka měl návrhem na odvolání @AndrejBabis začít, jinak bychom v této agónii nebyli. — Petr Fiala (@P_Fiala) 5. května 2017

Pro předčasné volby je i KSČM. "Očekáváme, že situace nebude klidná," řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Komunisté tak trvají na názoru, že současná koalice už nemůže nic nového přinést.