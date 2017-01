PŘEHLEDNĚ: Rok 2017 z pohledu řidičů. Tohle byste měli vědět

Rok 2017 přinese řidičům v České republice několik novinek a změn. Některé jsou potěšující, jiné zase ne. Podívejte se na ty nejdůležitější.

Pražský okruh.Foto: Deník/Martin Divíšek

Dálniční známky

Ceny zůstávají na stejné výši, jedinou změnou je nová grafika, aby známky byly snadněji rozeznatelné od známek z minulého roku.

pro motorová vozidla do 3,5 tuny seženete známky roční, měsíční a desetidenní

roční je platná od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2017 a vyjde vás na 1500 Kč, měsíční stojí 440 Kč a desetidenní 310 Kč

staré roční známky pořízené pro rok 2016 můžete požívat až do 31. ledna 2017

Nové úseky dálnic bez známky

Od nového roku vám na celkem 11 úsecích pozbude nutnost jízdy s dálniční známkou. Přesněji jde o 111 km většinou městských obchvatů nebo částí, přes které vedou silnice prvních tříd. Ministr dopravy tak chce vyjít vstříc místním řidičům, kteří se raději vyhýbají poplatku za dálnici a jezdí řes město po silnicích nižších tříd. Bezplatné úseky vzniknou v místech:

na vjezdu do Prahy od dálnice D7 po ulici k Barrandovu

na vjezdu do Prahy pro obyvatele sousedních obcí, tj. úseky na dálnicích D6, D7, D10 a D11

úsek Beroun a Králův Dvůr na dálnici D5

dálnice D5 kolem Plzně

dálnice D8 u Ústí nad Labem

dálnice D35 u Olomouce

dálnice D46 kolem Prostějova

dálnice D1 u Kroměříže

Otevření dalších úseků dálnic

Celkově bude v roce 2017 otevřeno 16 km nových dálnic. Ano, to nezní příliš světoborně. Pořád jsme ale utěšováni, že dálniční síť bude v nadcházejících letech stále rozšiřována. Žádostí k výstavbě je již podáno několik a rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury čítá 82 miliard korun. Nikdo však zatím neví, kolik nových dálnic se na území Česka začne tento rok opravdu stavět (mluví se ale o cca 150 km) - zatím totiž často chybějí například povolení.

Otevření je zatím potvrzeno u těchto úseků:

úsek D11 směrující do Hradce Králové (srpen 2017)

prodloužení D4 u Příbrami (září 2017)

úsek D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem (říjen 2017)

část obchvatu Českých Budějovic mezi Borkem a Úsilným (podzim 2017)

Kromě toho samozřejmě budou pokračovat práce z letošního roku, stejně jako modernizace klíčové dálnice D1.

Vypršení platnosti řidičských průkazů

Více než 800 tisíc řidičských průkazů, které byly vydány v roce 2007 s dobou působnosti na 10 let, ztratí během roku 2017 na platnosti. Dosud bylo vyměněno pouhých 30 procent řidičáků, takže si na svém průkazu raději zkontrolujte datum platnosti.

výměna je bezplatná a můžete o ni zažádat již 3 měsíce před skončením platnosti

na nový řidičák si počkáte 20 dní

za expresní vydání do 5 pracovních dnů si připlatíte 500 korun

pro výměnu navštivte váš úřad s rozšířenou působností a vezměte si sebou platný průkaz totožnosti, jednu průkazovou fotku a současný řidičák

za jízdu bez platného řidičského průkazu vám hrozí na místě pokuta do 2000 korun, ve správním řízení až 2500 korun

Jednodušší zápis do registru vozidel

Od poloviny roku 2017 by měla začít platit novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která slibuje jednodušší zápis do registru vozidel. Nyní budete mít možnost provádět zápisy do registru vozidel ohledně prodeje či koupě na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

Nízkoemisní zóna v Praze zatím nevznikne

Nízkoemisní zóny, do nichž by mohly vjíždět pouze vozy splňující dané emisní limity, nebudou v nejbližší době realitou. Praha měla k vyhlášení nízkoemisní zóny v roce 2017 nakročeno nejvíce, avšak nesplňuje několik nutných podmínek k jejich zavedení. Těmi jsou například dostatečné množství parkovacích míst a dostupnější hromadná doprava, hlavní překážkou je ale nedokončená část Pražského okruhu.

Nové značení pohonných hmot

Nového označení se nemusíte bát, i nadále byste si neměli splést tankovací pistoli od benzinu s pistolí od nafty. Změna byla však zavedena proto, abyste mohli lépe rozpoznat množství biosložky v palivu a usnadnit volbu paliva například v zahraničí.

změny můžete na čerpacích stanicích očekávat nejdříve v polovině roku 2017

značení bude u čerpacích stojanů, ale také u nádrží nových vozidel

každý druh paliva bude označen určitým geometrickým obrazcem

benzin (kruh), nafta (čtverec), plyn (čtverec stojící na vrcholu)

uvnitř obrazců bude písmeno označující druh paliva (E pro benzin, B pro naftu) a číslo uvádějící max. procentuální podíl biosložky, případně známé označení druhu plynu (LPG či CNG)

natural 95 bude tedy označován jako E5, nafta jako B7 a u paliv s bohatší biosložkou pak např. E10, E85, B10, B30 nebo B100

Nový bodový systém. Možná

Není jisté, zda provedené změny v bodovém systému opravdu nastoupí již v roce 2017, protože je čeká ještě legislativní proces. Vše už je každopádně připraveno černé na bílém a vypadá to, že ministr dopravy Dan Ťok myslí změnu bodového systému opravdu vážně. Co by se například mohlo změnit?

budou zrušeny sedmibodové přestupky, nejvyšší sazba za jeden přestupek tedy činí šest bodů

souhrnně je ale nová verze bodového systému přísnější k vážnějším přečinům

v rámci pravidla „dvakrát a dost" bude stačit dvakrát spáchat závažný přestupek a jste bez řidičáku

dva body nově obdržíte při nepoužití blinkrů a způsobení nehody chodcem

neboduje se při nezastavení před přechodem a při nedodržení povinného odpočinku u řidičů kamionů

Za neposkytnutí pomoci řidičem, který není účastníkem nehody, v novém systému neobdržíte žádný bod (dříve sedm). Nicméně stále jde o závažný trestný čin, jen by se už neměl trestat body. Ministerstvo v souvislosti s úpravou bodového systému pak navrhuje také nové výše pokut.

Novinkou má být dále i informování řidičů o stavu jejich bodového konta přes e-mail, SMS či datovou schránku.

Výše peněžních pokut se změní. Také možná

V závislosti na novém bodovém systému mají být upraveny i sazby pokut. Horní hranice má ukládat tvrdší tresty než doposud. V nejzávažnějším případě může řidič dostat pokutu až 100 000 korun, to v případě, že byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Další úpravou jsou také čtyři pásma blokových pokut ve výši 5000 Kč, 2500 Kč, 1500 Kč a do 1500 Kč. Půjde o pevné sazby s výjimkou nejnižšího pásma do 1500 Kč.

Řidičák na zkoušku

V roce 2017 by se začínající řidiči měli dočkat nového řidičského oprávnění, které bude pro nováčky na dva roky po absolvování autoškoly. V rámci tohoto oprávnění budou mít zjednodušeně řečeno k dispozici pouze šest trestných bodů.