Předseda spolku Idealisté.cz: Sociální demokracie si musí hledat vlastní voliče

Po dvouhodinové debatě s premiérem Bohuslavem Sobotkou byli členové Idealistů.cz, mezi nimiž je hodně sociálních demokratů, spokojeni. I když vzhledem ke svému mládí by mnozí z nich v radikalitě ještě přitvrdili. Deník hovořil s jejich předsedou Radimem Hejdukem.

Pozvali jste premiéra Bohuslava Sobotku, aby vám předestřel svůj pohled na rozvoj České republiky, její pozici v EU i budoucnosti ČSSD. Do jaké míry se jeho odpovědi překrývají s vaším stanoviskem?

Myslím, že mezi námi nejsou větší rozpory, ty spíš existují na nižších stranických úrovních. Samozřejmě si dokážu představit, že by pan Sobotka kladl ještě větší důraz na evropskou integraci, inovativní přístupy v ekonomice, na zacelení sociálních nerovností, které se prohlubují. Když to ale vezmu kolem a kolem, premiér odpovídal fundovaně a podle mě má jasno v tom, kam má sociální demokracie jít a jaké hodnoty hájit. Největší problém vidím v tom, jak ty věci říkat jednodušeji. Strukturální evropské fondy a jejich prospěšnost asi není ten největší tahák do voleb.

Bohuslav Sobotka řekl, že chce volby vyhrát a k tomu potřebuje kvalitní lidi na kandidátkách a nový program s perspektivou pro dalších deset let. Co v něm nesmí podle vás chybět?

Mám trochu ztíženou pozici, protože se na přípravě programu podílím.

Tím spíš byste to měl vědět.

Spolupracuji na oblasti sociálních věcí a práce, takže pro mě je důležité, aby ČSSD reagovala na to, že Češi hodně pracují za málo peněz, měla by jim dát perspektivu, že budou pracovat méně za víc peněz, jako je to normální na Západě. Měli bychom lidem zaručit, že naše minimální mzda nebude znamenat existenci na hranici chudoby, to je podle mě základ, jímž lze tlačit na celkovou platovou hladinu. Osobně bych také uvítal vstřícnější přístup k novým technologiím. Levice se tohoto tématu bojí, ačkoliv to je záležitost, která otevírá nové příležitosti na trhu práce, zajistí místa s vyšší produktivitou, tudíž i mzdou.

Předseda ČSSD řekl, že pro Českou republiku není jiná cesta než rozvoj v rámci EU. Varoval před růstem nacionalismu a populismu, který vede k obchodním a někdy i skutečným válkám. Zdůraznil, že ČSSD nesmí na tuto vlnu naskakovat. Neztratí tím ale důležité předvolební body?

Na tu vlnu naskakovat prostě nesmí. Její politická strategie by měla být v hledání vlastního elektorátu, který bude slyšet na skutečné sociálnědemokratické hodnoty. Podle mě je to silná skupina lidí, která ale trochu ztratila svou reprezentaci. Premiér jim nastartováním radikální sociální politiky jde naproti, to je dobrý směr. Musíme nabízet vlastní produkt, ne opisovat chyby druhých.

