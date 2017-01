Pražští radní v úterý projednají zavedení MHD zdarma i smogovou situaci

Praha - Radní budou v úterý kvůli smogu v hlavním městě jednat o zavedení městské hromadné dopravy zdarma. Omezení pro automobily město zatím nechystá. Naopak utlumena byla výroba ve čtyřech podnicích. Novinářům to v pondělí řekli primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) a radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). V Praze jsou stále zhoršené rozptylové podmínky a kvalita ovzduší se podle meteorologů nezlepší do konce týdne. Nadále platí signál regulace, stejně jako ve Středočeském a Olomouckém kraji.

Jednání pražského zastupitelstva. Ilustrační foto Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„V tuto chvíli připravuji podklady na úterní jednání rady, aby zvážila vyhlášení jízdného zdarma v rámci pražské MHD. To by mohla být motivace pro některé řidiče, aby odložili automobil a využili MHD. Vyzval jsem rovněž dopravní podnik (DPP), aby se připravil na možné posílení dopravy. Jednali jsme i s Českými drahami, aby se v případě zavedení jízdného zdarma, uznávalo i u nich," řekl Dolínek.

Lidé by víc měli využívat MHD

Regulaci automobilů Praha zatím nechystá. „V tuto chvíli nebudeme regulovat dopravu a omezovat vjezd. Nicméně vyzýváme řidiče, aby pokud možno nepoužívali automobily. Pokud nemají jiného zbytí, pak je prosíme, aby je odstavili na prvním místě a dál jeli MHD. Doufám, že si lidé uvědomí, že jde o zdraví všech," řekl Dolínek.

Také vyzval podnikatele, kteří mohou odložit dodávky zboží, aby to udělali. Podle Dolínka by zavření hlavních silnic způsobilo to, že by řidiči hledali objížďky, což by zhoršilo situaci v těchto oblastech.

Město vyzývá obyvatele, aby správně topili

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už vyzval k utlumení provozu ve čtyřech závodech v metropoli. Konkrétně jde o Kámen Zbraslav, cementárnu v Radotíně, slévárnu Agma Vysočany a Kare Praha, která recykluje stavební materiál.

Praha nabádá obyvatele, aby omezili topení tuhými palivy. „Je třeba si uvědomit, že speciálně kamna na uhlí jsou zdrojem velkého znečištění v dané lokalitě. Proto bychom chtěli vyzvat obyvatele, aby topili správně, neškrtili kotle a spalování probíhalo, jak má. Má to velký vliv na množství emisí. Také chceme vyzvat, aby netopili v krbech," řekla Plamínková.

Prahu trápí smog

Podle náměstka ředitele ČHMÚ Jana Macouna se situace v následujících dnech nezlepší. „Ráz počasí je takový, že Praha je na hraně mezi oblastmi, kde se situace zlepšuje a kde je stále ještě problematická. Očekáváme, že obdobná situace se udrží zhruba do konce týdne s tím, že nevylučujeme nějaký krátkodobý pokles koncentrací, ale očekáváme potom jejich opětovný nárůst," řekl.

Po několika dnech byla v pondělí odvolána smogová situace ve Zlínském kraji a v části Moravskoslezského kraje. Ve větší části Moravy už smog není, na většině území Čech naopak smogová situace pokračuje.

