Pražští lídři se pohádali o dopravu na letiště. Dolínek: Železnice není klíčová

/VIDEO/ Jak se dostat na letiště? Jedni chtějí metrem, druzí vlakem. Většina politiků se shodla, že klíčové dopravní stavby má platit stát. Piráti to odmítají.

Lídři devíti stran, které mají šanci se dostat do sněmovny, se v pátek měli sejít na nádraží Veleslavín, odkud byl naplánovaný společný odjezd MHD do hotelu EuroAgentur Ramada na Terminálu 3 Letiště Václava Havla. Tam se konala předvolební debata Pražského deníku.

Linkou číslo 119 nakonec jelo jen osm politiků: Martin Stropnický (ANO), Petr Dolínek (ČSSD), Jana Černochová (ODS), Marta Semelová (KSČM), Václav Novotný (TOP 09), Daniel Herman (KDU-ČSL), Michal Moroz (Realisté) a Lucia Zachariášová (Zelení). Pirát Jakub Michálek nedorazil. Čekal už na Terminálu 3.

Pražská debata trvala dvě hodiny a skládala se ze tří tematických okruhů. Prvním byla doprava, druhým sdílená ekonomika a třetím program pro Prahu. Moderovali ji šéfredaktor centrální redakce Deníku Tomáš Skřivánek a jeho zástupce Jan Klička.

O dopravě

Je pro politiky důležité, aby vznikla rychlodráha, nebo se mají cestující dál plahočit na Ruzyni autobusem?

Podle Daniela Hermana i Martina Stropnického má vést na Ruzyni železnice.

Šokoval ale náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Propojení železnicí s letištěm není klíčové. Pro Prahu je daleko klíčovější propojení Praha-Kladno,“ uvedl a překvapivě dodal: „My chceme metro A prodloužit z Motola na letiště, Zelení ale blokují dohodu s ministerstvem dopravy.“

Lídr Realistů Michal Moroz navrhl jinou variantu. „Nejlepší by bylo prodloužit trasu B ze Zličína k letišti na P+R parkoviště,“ uvedl.

Naopak Lucia Zachariášová (Zelení) si myslí, že prodloužení metra by bylo drahé. „Navíc by nejezdilo 24 hodin denně. My chceme trať na letiště, která by vedla z centra a vznikla by rekonstrukcí trati Praha-Kladno s odbočkou na letiště,“ uvedla.

Vlakovou dopravu podporuje rovněž Václav Novotný (TOP 09). Ať už prodloužení metra nebo výstavbu železnice by podle většiny diskutujících měl podpořit stát.

Odmítl to jen Jakub Michálek. „Má to být řešeno na celostátní úrovni, protože stavba přesahuje hranice krajů. Praha nemá natahovat ruce po státních penězích na stavbu vlastní infrastruktury, tedy metra. Měla by si to zaplatit ze svého,“ prohlásil.

Cestu na letiště nevnímá jako největší problém starostka Prahy 2 Jana Černochová. „Kolikrát za rok běžný Pražan jezdí na letiště? Tam stačí zřídit velké P+R parkoviště. Prioritou je trasa metra D,“ uvedla.

O sdílené ekonomice

Ubytovali se někdy politici přes Airbnb?

Kromě Lucie Zachariášové všichni odpověděli, že ne. S Uberem cestovali jen Michal Moroz a Jakub Michálek.

Jenže právě boj Uber versus taxi by politici měli vyřešit. Taxikářům se totiž nelíbí, že šoféři Uberu nejsou nijak regulovaní. „Měli bychom nechat volně soutěžit taxikáře s Uberem, vyjměme je z koncese. Zrušme taxametry,“ navrhovala Černochová.

Naopak Stropnický je pro omezování. „Západoevropské země sdílenou ekonomiku regulují, musíme se inspirovat, ale včas, dokud lobby Uber či Airbnb příliš nezesílí,“ uvedl.