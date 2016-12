Pražský vrtulník na sever létat nemusí

Praha – Že by policejní vrtulník z Ruzyně s posádkou pražských záchranářů byl zaměstnán jinde, až jeho pomoc budou naléhavě potřebovat oni, se pacienti ani záchranáři ve středních Čechách i v Praze bát nemusí.

Vrtulník ZZS. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Jestliže před dvěma týdny náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS) varoval, že letecká záchranná služba je v ohrožení (byť ministerstvo zdravotnictví trvalo na tom, že není důvod k šíření jakýchkoli pochybností), podobné obavy už by měly stát minulostí. Již totiž neplatí, že po průtazích kolem výběrového řízení na provozovatele letecké záchranky v Ústeckém kraji bude severní Čechy od ledna obsluhovat vrtulník z Prahy. Jeho zásahy přitom z podstatné části směřují právě do středních Čech. Tak jako třeba ve středu, kdy mimo jiné transportoval do Prahy těžce zraněného účastníka hromadné nehody na dálnici D10 u Brodců na Mladoboleslavsku.

S přelomem roku by se nic měnit nemělo – ministerstvo zdravotnictví totiž ve středu podepsalo s dosavadním provozovatelem, společností DSA, dodatek ke smlouvě, na jehož základě firma bude zajišťovat lety na Ústecku ještě během prvních dvou měsíců příštího roku.

Nouzová výpomoc z Prahy tedy nebude zapotřebí a z Ruzyně do severních Čech nebude záchranářská helikoptéra létat pravidelně, ale pouze v dosavadním režimu (tedy v noci nebo v případech, kdy je v regionu současně potřebný zásah více strojů). Od března pak péči o leteckou záchranku v Ústí nad Labem převezme nově vybraná firma; slovenská společnost Air-Transport Europe.