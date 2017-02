KRIMI MIX: Pražský strážník chytil hledaného muže. V Roztokách

Praha – Jak se utíká v hlavním městě, předvedl u sousedů příslušník pražské městské policie. V době svého volna zasáhl v Roztokách na Praze západ.

Strážník Městské policie Praha. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

Když v pondělí odpoledne náhodně projížděl tamější Nádražní ulicí, všiml si mladíka, který hlídce místních strážníků utekl do přilehlého parku, informoval v úterý Jan Čihák z centrály městské policie. Ihned zastavil, vyskočil z auta – a šel do akce. Dotyčného dohonil a předal uniformovaným pronásledovatelům z místní obecní policie. Záhy se ukázalo, že mladý muž moc dobře věděl, proč chtěl vzít do zaječích. Vyšlo totiž najevo, že figuroval v celostátním pátrání.

Údajně polepšený vrah se zatím na svobodu nedostalZa mimořádný případ, jaký je mezi vězni výjimkou, označil advokát Jaroslav Ortman odsouzeného Vladimíra Mikuše. Někdejší lékař, který si odpykává 14letý trest za vraždu partnerky, v úterý po odsezených devíti letech požádal u Obvodního soudu pro Prahu 6 o podmínečné propuštění z ruzyňské věznice. Argumentoval nejen tím, že si uvědomil důsledky svého činu, ale také tím, že za mřížemi studoval teologii – a na svobodě by měl nejen zajištěné bydlení a zaměstnání, ale navíc by pracoval jako dobrovolník v ústavu sociální péče. V jeho prospěch hovoří i vzorné chování ve výkonu trestu spojené s nadstandardními kázeňskými odměnami (včetně opakovaných povolení k opuštění věznice). Verdikt padne později, soud ještě vyslechne lidi, kteří nabízejí záruku za Mikušovo chování po propuštění. Případ vyvolal před léty pozornost především tím, že v roce 2008, kdy trval na své nevině, se Mikuš domáhal u pražského vrchního soudu zrušení původního šestiletého trestu. Ten dostal nikoli za mord, ale ublížení na zdraví s následkem smrti – chybělo totiž tělo oběti a obžaloba měla jen nepřímé důkazy (zvlášť šlo o záznamy pohybu mobilních telefonů). Těsně před soudním jednáním se však vynořila z Orlíku plastová bedna s tělem 37leté zavražděné. Téměř nevysvětlitelně – byla totiž dobře zatížena kameny a měla i vyvrtané otvory, aby se dovnitř dostala voda. Přineslo to změnu kvalifikace činu na vraždu.

