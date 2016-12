Pražské útulky mají největší nápor zvířat vždy po Vánocích

Praha - Doba vrácení nechtěných vánočních dárků se blíží. Městské útulky jsou připravené, soukromé ale už teď praskají ve švech.

Psí útulek. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Alena Hesová

Zvíře jako vánoční dárek. Fakt, který se každým rokem pravidelně opakuje. V lednu a zejména pak v únoru, když přijdou první komplikace, putuje náhle nechtěný mazlíček do útulku.

Postup ale rozhodně není tak přímočarý. Městské útulky jsou totiž primárně určeny pro opuštěná a volně žijící zvířata. Soukromých zase není nazbyt, navíc většinu roku praskají ve švech.

Městské útulky jsou připravené

V Praze fungují přibližně tři útulky pro psy a pět kočičích. Dva, které zřizuje městská policie, s kapacitou v průběhu roku ani po Vánocích potíže nemají. „Obecně problém s přeplněností nemáme, pokud se k nám po Vánocích dostanou takzvané zvířecí vánoční dárky, existuje stále spousta dalších zájemců, kteří si je chtějí osvojit," vysvětluje mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Měcholupský ani Trojský útulek se prvních měsíců v roce nebojí. „Pokud útulky fungují dobře a mají snahu zvířata umisťovat a také vyhledávat majitele, nemůžou mít problém s přeplněnou kapacitou," dodává Václav Steinbauer, vedoucí městského útulku v Tróji.

Se psy jsou problémy

Podle soukromých provozovatelů ale situace není zase tak jednoduchá. Všichni se shodují, že Praha nemá dostatečné kapacity. „Dělám to už dvacet let. Dříve nás bylo 16. Jenže to jsme měli podporu z magistrátu. Postupně všechny útulky musely skončit, takže je jich naprostý nedostatek," popisuje Ladislava Kladivová z psího útulku v Komořanech. Obzvlášť pro psy není dostatek místa.

Kromě Ladislavy Kladivové a útulku v Troji se v Praze nachází už jen jeden v Libni. „Jsme malý soukromý azýlek, přebíráme psy převážně z množírenských kauz a podobně," popisuje situaci Hana Tesařová z Azylu opuštěných psů v Libni.

Zemřelý majitel měl finanční problémy

Navíc umisťovat zvířata jde dobře zejména u mladých psů, najít pro starší a nemocné či nějak handicapované nový domov je mnohem složitější. „Často beru psy z pozůstalostí, tudíž tu mám nyní samé starší. Kromě jednoho mají všichni osm let a víc," popisuje Kladivová. „Obzvlášť po Vánocích musím odmítat, lidé se na mě ale obrací, když se například dostanou do finančních problémů," popisuje majitelka útulku.

Jinou situaci hlásí oblíbený útulek Pražanů v Kostelci nad Černými lesy. „Po Vánocích velký nápor příliš neznamenáváme. Snažíme se reagovat a například u štěňat vždy stopneme možnost adopcí a psi jsou vydávání až po svátcích. Tím eliminujeme zájemce, kteří chtějí psa bez rozmyslu jako dárek," vysvětluje postup Michaela Zemánková, ředitelka útulku Dogpoint.

I útulky zaměřené na kočky jsou plné

Kočky se tak často vánočními dárky nestávají. „K jejich chovu je třeba totiž nakoupit nezbytnosti, jako je přepravka, kočičí WC, pelíšek, škrabadlo, to je minimálně 1500 korun. Tato investice lidi donutí se zamyslet nad tím, zda si kočku pořídit," vysvětluje Jana Kohoutová z útulku Šanta kočičí.

Přesto většina soukromých útulků zaměřených na kočky je většinu roku přeplněná. „Ke mně se dostávají i kočky, které jsou nechtěnými dárky," popisuje Julie Mihalová z Domova pro opuštěné kočky Sobín.

„Drzejší lidé, které kvůli kapacitě odmítnu, mi je nechávají i na chodníku. A nepostarejte se o to," dodává. Situace je tak obdobná jako se psy. Všechny soukromé subjekty navíc žijí pouze z darů a ochoty lidí. „Máme to v podstatě jako koníček, dělíme to z lásky ke zvířatům," uzavírá Petra Soběslavská.

Čtěte také: Na přelomu roku se v Praze kvůli petardám zaběhnou desítky psů